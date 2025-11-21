Για πρώτη φορά ο εμφανιζόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Κρίκελ, μιας εκ των δύο ελεγχόμενων εταιρειών για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπων, παραδέχθηκε στο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος που λειτουργούσε για λογαριασμό του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου

Αγνοούσε τις συνέπειες

Ο μάρτυρας, Σταμάτης Τρίμπαλης ο οποίος ήταν παρών και στην υπογραφή των συμβάσεων της εταιρείας Κρίκελ με τη Ελληνική Αστυνομία υποστήριξε πως όταν δέχθηκε να αναλάβει τον ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας αγνοούσε τις συνέπειες που θα είχε.

Ετοιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε μια αποστροφή της κατάθεσης του μάλιστα είπε πως όταν πήγε ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής δεν αποκάλυψε τίποτα από όσα είπε σήμερα στο δικαστήριο γιατί του είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις και οι απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν ακόμα στενό του συνεργάτη

Όπως είπε μάλιστα ο μάρτυρας στο δικαστήριο οταν τελείωσε η κατάθεση του στη Βουλή δέχθηκε τηλεφώνημα που του έλεγαν ότι τα είπες εντάξει .

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα προηγούμενα στάδια της διερεύνησης της υπόθεσης ο κύριος Τρίμπαλης παρά το γεγονός ότι εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της ελεγχόμενης εταιρείας παρέμεινε στο δικονομικό στάτους του μάρτυρα και ουδέποτε εξετάστηκε ως ύποπτος ούτε κατηγορήθηκε από τη δικαιοσύνη.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα μετά από σύσταση προσώπου που κατονόμασε, γνώρισε τους κατηγορουμένους Λαβράνο και Μπίτζιο το έτος 2019. Τότε μπήκε όπως είπε στη εταιρεία Κρίκελ ως μάνατζερ όπου και παρέμεινε με το τον Απρίλιο του 2024.

«Παρέλυσα από τον φόβο»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του είπε πως όταν άρχισαν να βγαίνουν τα δημοσιεύματα εκείνος παρέλυσε από το φόβο του.

«Μου έλεγαν να μην τα ακούω αυτά και ότι όσο είναι η Ν.Δ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε», πρόσθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης. .

Εισ.Το Λαβράνο τον ρωτήσατε ποτέ για την Ιντελέξα και τις υποκλοπές..

Μάρτυρας: Τον ρώτησα κάποια στιγμή και απέφυγε να απαντήσει .

Στη συνέχεια ερωτώμενος από την υποστήριξη της κατηγορίας είπε πως όταν κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή δεν είχε πει τίποτα από όλα αυτά, επικαλούμενος και πάλι το φόβο του.

“Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική. Και όταν βγήκα με πήραν τηλεφωνο και μου είπαν εντάξει μάθαμε ότι τα είπες καλά “.

Σε άλλο σημείο είπε ότι τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα δεν τον έχει συναντηθεί ποτέ και πως το είπε αυτό μετά από παρότρυνση του κατηγορούμενου .

Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση του Γιάννη Λαβράνου που επικαλέστηκε την κατάθεση του στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση στην οποία ανέφερε ότι ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και πως δεν ξέρει τι σχέση είχε ο Λαβράνος με τη εταιρεία.

«Φοβάμαι, είναι αδίστακτοι»

Ο μάρτυρας επισήμανε ότι ακόμα και σήμερα φοβάται γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι . ” Φοβάμαι ακόμα.Τα έχω όλα στο μυαλό μου.Και ποιος ξέρει τι άλλο θα βγει ακόμα…”.

Υπεράσπιση: Αλλάξατε την κατάθεση σας μετά τις βεβαιώσεις των προστίμων?

Μάρτυρας : Όχι δεν είναι μόνο αυτό.Πιστευα ότι θα είχα τελειώσει αλλά ακόμα δεν έχω τελειώσει .Αν είχα πάρει τόσα εκατομμύρια εδώ θα ήμουν;

Και κλείνοντας την κατάθεση του είπε πως όταν έγιναν οι έλεγχοι της αστυνομίας στα σπίτια μας το γνωρίζαμε γιατί μας ενημέρωσε ο κύριος Λαβράνος.

Η δίκη συνεχίζεται την Τρίτη.