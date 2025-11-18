Το πολιτικό σύστημα αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων στην υποθέση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, θύμα και ο ίδιος των παρακολουθήσεων, ο οποίος συνέχισε σήμερα για δεύτερη μέρα την κατάθεση του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Απαντώντας σε ερώτηση του δικηγόρου του, Ζαχαρία Κεσσέ, εάν όλα τα θύματα της παγίδευσης τα οποία είχαν λάβει σχετική επιστολή ενημέρωσης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διενήργησε αυτοτελή έρευνα, κλήθηκαν να καταθέσουν, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ο μάρτυρας είπε πως εάν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος του τότε όλοι οι υπεύθυνοι θα δικάζονταν για τις «καταίσχυντες πράξεις τους».

«Από το καλοκαιρι του 2023, η Αρχή απέστειλε σε 93 παραλήπτες, εκ των οποίων 87 είναι φυσικά πρόσώπα, ενημερωτικά, οτι είχαν παρακολουθηθεί, δυστυχώς πάρα πολυ λίγοι κατέφυγαν στη δικαιοσυνη. Μία μεγάλη κατηγορία που ειναι πολιτικά πρόσωπα δεν εκμεταλεύτηκαν την ευκαιρια για να ρίχθει φως στην υπόθεση, κάποιοι το έκαναν απο συμφέρον, κάποιοι απο φόβο», είπε ο Θανάσης Κουκάκης. Και πρόσθεσε πως «ο κ. Βορίδης επικαλέστηκε ότι γινόταν προανάκριση και κρύφτηκε πίσω απο αυτό, υπήρχε και ο Άδωνις Γεωργιαδης που είπε δεν με νοιάζει. Αν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο υψος των περιστάσεων, ήδη οι υπεύθυνοι θα αντιμετώπιζαν τις ευθύνες τους για αυτές τις καταίσχυντες πράξεις».

Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος επανέλαβε ότι έχει καταθέσει από τον Φεβρουάριο του 2024, τα ονόματα χειριστών του συστήματος του κακόβουλου λογισμικού, τόσο στη δικαιοσύνη όσο και στις ανεξάρτητες αρχές και ουδέποτε δέχθηκε όχληση ή μηνυση για όσα έχει συγκεντρώσει και εισφέρει στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας. Τέλος, επισήμανε ότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων του citizen lab, που είχε ελέγξει μεταξύ άλλων και το δικό του κινητό που είχε προσβληθεί από το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη θα συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου, οπότε και θα απαντήσει σε ερωτήσεις της υπεράσπισης.