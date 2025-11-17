Με την αποκαλυπτική κατάθεση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση τόσο από την ΕΥΠ, όσο και από το κακόβουλο λογισμικό Predator, στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών .

Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα

Ο Θανάσης Κουκάκης εισφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία και τοποθέτησε σε ένα πολύπλοκο παζλ εταιρειών και φυσικών προσώπων όχι μόνο τους παρόντες κατηγορούμενους, ιδιώτες που δικάζονται αλλά και για άλλα πρόσωπα, που όπως χαρακτηριστικά είπε θα έπρεπε να βρίσκονται επίσης στο εδώλιο του κατηγορουμένου ενώ χαρακτήρισε ως το «‘Άγιο Δισκοπότηρο» της υπόθεσης συγκεκριμένα αμυντικά συμβόλαια.

Ο μάρτυρας, ο οποίος προσέφυγε από την πρώτη στιγμή τόσο στην Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, όσο και στην ελληνική δικαιοσύνη επικαλούμενος τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του από την πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα «έδειξε «τον ρόλο ενός εκάστου στην υπόθεση των υποκλοπών που αγγίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Κοντολέων και Δημητριάδης

Στη διάρκεια της εξάωρης κατάθεσής του απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του προέδρου του δικαστηρίου και με τις απαντήσεις του ουσιαστικά αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να έχουν σχέση με την εμπορία του λογισμικού Predator, μίλησε για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τα οποία αν και χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι ουδέποτε κλήθηκαν να εξεταστούν στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης.

Επιπλέον αναφέρθηκε στον ρόλο που είχαν υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, και της ΕΥΠ χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στη σημαντικότητα της παρουσίας ενός άλλου προσώπου, του γνωστού ως “κρεοπώλη” από την υπόθεση της παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Θανάσης Κουκάκης με λεπτομέρειες κατέγραψε τον βαθμό συμμετοχής πολλών προσώπων τα οποία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης έστω και τώρα που διεξάγεται η δίκη θα πρέπει να κληθούν να εξεταστούν και να δώσουν απαντήσεις που θα φωτίσουν πλευρές που δεν έμειναν εκτός του κέδρου της έρευνας.

Ο μάρτυρας ξετυλίγοντας το «κουβάρι» της υπόθεσης εμφανίστηκε βέβαιος ότι υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολούθησης μεταξύ της ΕΥΠ και των εταιρειών που ενεπλάκησαν στη διαδρομή της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών εισφέροντας στο δικαστήριο όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του για τον τρόπο που ξεκίνησε η υπόθεση των υποκλοπών .

Ο ίδιος είχε τεθεί αρχικά υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και στη συνέχεια δέχθηκε στο κινητό του τρία επιβεβαιωμένα μολυσμένα μηνύματα με το λογισμικό Pretador.

«Οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μου»

«Το καλοκαίρι του 2020 αντιλαμβάνομαι ότι το κινητό μου δεν λειτουργούσε σωστά. Η μπαταρία τελείωνε νωρίς και όταν καλούσα κάποιον εκείνος απαντούσε αμέσως. Απευθύνθηκα σε ειδικούς μου συνέστησαν να κάνω σέρβις αλλά και πάλι εμφανίστηκε το ίδιο πρόβλημα. Ετσι, απευθύνθηκα σε μια «πηγή» μου περί τα μέσα Ιουλίου του 2020 και μου είπε ότι με παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Δεν τον πίστεψα και του ζήτησα να μου φέρει κάποιο στοιχείο.

Τον Αύγουστο μου έφερε δύο φωτογραφίες με κείμενο από απομαγνητοφώνηση συνομιλιών μου», κατέθεσε ο Θανάσης Κουκάκης χωρίς να κρύβει ότι η πληροφορία αυτή τον σόκαρε καθώς αυτές οι συνομιλίες είχαν λάβει χώρα την ώρα που περίμενε να πάρει την κόρη του από το σχολείο και στην απομαγνητοφώνηση έγραφε ακατάληπτο ακούγονται παιδικές φωνές!!!

Στη διάρκεια της εξάωρης και λεπτομερούς κατάθεσής του χαρτογράφησε άγνωστες διαδρομές και σχέσεις μεταξύ προσώπων που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών και για πρώτη φορά ακούγονταν σε μία δημόσια διαδικασία. Θέλησε με την απαρίθμηση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του να αποτυπώσει την αλληλουχία των συνεννοήσεων που τις περισσότερες φορές γινόταν στο παρασκήνιο.

Δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο

Μετά το τέλος του πρώτου μέρους της κατάθεσής του, που θα συνεχιστεί αύριο, ο Θανάσης Κουκάκης δήλωσε « Κατέθεσα όσα γνωρίζω Ενημέρωσα το δικαστήριο για πραγματικά γεγονότα. Δυστυχώς άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στο εδώλιο δεν βρίσκονται στο ακροατήριο. Εκτιμούμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα οδηγήσει σε αυτά τα πρόσωπα Υπάρχουν πολλοί που λόγω χειρισμών Εισαγγελίας Αρείου Πάγου δυστυχώς δεν βρίσκονται στο εδώλιο» .

Από την πλευρά του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές , ο οποίος το εκπροσωπεί και στο ποινικό δικαστήριο από τα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσε χαρακτήρισε συγκλονιστικά τα στοιχεία που εισέφερε ο εντολέας του που δείχνουν στη σύνδεση ΕΥΠ και Predator εξηγώντας , όπως είπε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο « γιατί το ελληνικό δημόσιο αντί να παρίσταται ως πολιτική αγωγή στη δίκη για τις υποκλοπές απουσιάζει λάμποντας με την απουσία του».