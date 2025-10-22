Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών αναφέρθηκε στην κατάθεσή της η πρώην υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, καταγγέλλοντας ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η μάρτυρας, το όνομα της οποίας ήταν ανάμεσα στα θύματα της παρακολούθησης, κατέθεσε στο δικαστήριο δηλώνοντας βέβαιη ότι οι παρακολουθήσεις μέσω ΕΥΠ και μέσω Predator δεν είναι άσχετες μεταξύ τους. «Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας».

Για το ενδεχόμενο της παρακολούθησής της, ενημερώθηκε μεν, ωστόσο δεν ελέγχθηκε ποτέ το κινητό της, παρά μόνον κατέθεσε έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων, στο πλαίσιο της οποία δεν ζητήθηκε η παράδοση του κινητού της.

Εισαγγελέας: Απο τη γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;

Μάρτυρας: Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση.

Ξεκινώντας την κατάθεσή της, η Όλγα Γεροβασίλη επεσήμανε πως δεν έχει γνώση αν έγινε και στην περίπτωση της παράλληλη παρακολούθηση.

Σε ο,τοιαφορά τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο, τον φερόμενο ως πραγματικό ιδιοκτήτη της εταιρείας Krikel, επισήμανε ότι η εν λόγω εταιρεία συνδέεται με την ελληνική αστυνομία από το 2014, οπότε και υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας. «Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα, την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρία και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση» κατέθεσε.

Η δίκη συνεχίζεται στις 3 Νοεμβρίου.