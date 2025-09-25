Εξι μήνες πέρασαν, πέντε δικάσιμοι και δύο πρόεδροι κι ακόμη να ξεκινήσει κανονικά η δίκη για τις υποκλοπές στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, με κατηγορούμενους για το πλημμέλημα (θυμίζω) της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, τους Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο, Ταλ Ντιλιάν και Σάρα Χαμού, μετόχους της Intellexa, η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator. Οι ως τώρα καθυστερήσεις οφείλονταν στην παράλειψη του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να μεταφράσουν το κατηγορητήριο και ουσιώδη έγγραφα της δίκης για όσους κατηγορούμενους δεν μιλούν ελληνικά, παρότι ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας το επιβάλλει. Χθες, λοιπόν, ενώ λύθηκε αυτό το ζήτημα και είχε προσδιοριστεί η νέα δικάσιμος, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν κι έλαβαν και νέα διακοπή, αυτή τη φορά υποστηρίζοντας ότι δεν τους έχουν δοθεί οι κωδικοί για το «ξεκλείδωμα» του κρυπτογραφημένου CD που περιέχει τα στοιχεία από την έρευνα που είχε διεξάγει για το Predator η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Ο ισχυρισμός διαψεύστηκε και από τους δικηγόρους των θυμάτων, αλλά και από το προεδρείο. Παρ’ όλα αυτά η διακοπή έγινε δεκτή.

Από καθυστέρηση σε καθυστέρηση

Νομικές πηγές εκτιμούν ότι οι κατηγορούμενοι θα πηγαίνουν τη δίκη του Predator από διακοπή σε διακοπή. Για να γίνει αντιληπτό γιατί έχει σημασία αυτή η στρατηγική, επισημαίνεται ότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται θα πρέπει να εκδικαστεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, καθώς και στον Αρειο Πάγο, εντός τεσσάρων ετών. Διαφορετικά, εάν δεν έχει τελεσιδικήσει, θα παραγραφεί.

Προς έκδοση μολδαβός μεγιστάνας

Τον μολδαβό μεγιστάνα και πρώην πολιτικό, Βλαντίμιρ Πλαχότνιουκ, ετοιμάζεται να εκδώσει στη χώρα του η Ελλάδα εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να δικαστεί εκεί για την υπόθεση που στα ΜΜΕ της Μολδαβίας έγινε γνωστή ως «η κλοπή του αιώνα». Για να σας φρεσκάρω τη μνήμη, ο 59χρονος Πλαχότνιουκ, πρώην βουλευτής, ήταν καταζητούμενος από το 2019 για κλοπή ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από το μολδαβικό τραπεζικό σύστημα. Μέσα σε αυτό το διάστημα εκτιμάται πως είχε ζήσει ως φυγάς σε τουλάχιστον 22 χώρες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 16 διαβατήρια διαφορετικών χωρών, από τη Ρωσία ως το Μεξικό. Τελικά, το πολιτικό και διπλωματικό θρίλερ έμοιασε να φτάνει στη λήξη του όταν συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Ντουμπάι. Μεταξύ των πολλών που έχουν γραφτεί για την περίπτωσή του και τις εκλεκτές σχέσεις του με διάφορους ολιγάρχες, τον Πούτιν και άλλους πολιτικούς, είναι και ότι φέρεται να είχε στενές σχέσεις και με την κυβέρνηση Ερντογάν. Η εξέλιξη του αιτήματος της Μολδαβίας στην Ελλάδα για την έκδοση του Πλαχότνιουκ, κατά πληροφορίες, δεν ήταν και τόσο ομαλή…

Τα εντάλματα και οι κάλπες

Ενώ ήταν υπό κράτηση στη χώρα μας, εκδόθηκαν δύο ακόμη εντάλματα εις βάρος του, από τη Ρωσία και τη Ρουμανία, για κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων των χωρών αυτών. Είχε διατυπωθεί, δε, η υποψία ότι πιθανόν να δημιουργούνται καθυστερήσεις για να μην επιστρέψει στη Μολδαβία πριν από τις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι η υπόθεσή του είναι άκρως πολιτική, μιας και θεωρείται φιλορώσος και η Μόσχα κατηγορείται ότι παρεμβαίνει στις εκλογές. Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός Ντόριν Ρετσάν δήλωσε προ ημερών ότι «ο Πλαχότνιουκ ελπίζει ότι μετά τις εκλογές η Μολδαβία θα πέσει στα χέρια της Ρωσίας και θα μπορέσει να επιστρέψει ελεύθερα στην πατρίδα του».

Τα ερωτήματα για την 4η φρεγάτα

Θα συνεχιστεί και σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, με τη συμμετοχή του Νίκου Δένδια, για τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας FDI Belharra και το πακέτο εκσυγχρονισμού των τριών φρεγατών της αρχικής παραγγελίας. Κι αυτό γιατί δεν αρκούσε η χθεσινή συνεδρίαση για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που έθεσε στον υπουργό η αντιπολίτευση. Ο Δένδιας ρωτήθηκε επιμόνως γιατί η κυβέρνηση, παρά τις δημόσιες δηλώσεις που είχαν γίνει, δεν προχώρησε με την παραγγελία μέχρι τις 30/6/2023, δεδομένου ότι η σύμβαση αρχικής παραγγελίας όριζε ότι αν παραγγέλναμε τέταρτη ως τότε θα την αγοράζαμε περίπου 70 εκατ. λιγότερα. Ζητήθηκαν, επίσης, εξηγήσεις για τη (μικρή) ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, για το κόστος του οπλισμού, αλλά και για τον λόγο που έρχεται στο νομοσχέδιο ένα έξτρα κόστος 60 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των τριών πρώτων φρεγατών πριν καλά καλά τις παραλάβουμε. Ο υπουργός, πάντως, στην πρώτη απάντησή του, απέδωσε τα κόστη αυτά σε βελτιώσεις «λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί».