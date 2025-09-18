Η απόκτηση της τέταρτης φρεγάτας Belharra, με το όνομα «Θεμιστοκλής», σηματοδοτεί νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό. Εξοπλισμένη με προηγμένα οπλικά συστήματα, η φρεγάτα ενισχύει σημαντικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες του ελληνικού στόλου.

Μάλιστα, η αγορά μίας ακόμη FDI έρχεται να επισφραγίσει τη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή, προκειμένου να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι αποτρεπτικές δυνατότητες του ελληνικού στόλου.

Η Αθήνα διατηρούσε το δικαίωμα παραγγελίας μίας ακόμη φρεγάτας FDI από τον Μάρτιο του 2021, με την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση των τριών πρώτων Belharra.

Την εκκίνηση της διαδικασίας για την πρόσκτηση και τέταρτης ελληνικής φρεγάτας είχε ανακοινώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Λοριάν της Γαλλίας το Σεπτέμβριο του 2024 κατά την επίσημη τελετή καθέλκυσης της 2ης FDI «Νέαρχος».

Ένα χρόνο μετά, ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε τον ερχομό του «Θεμιστοκλή», δηλαδή της τέταρτης ελληνικής φρεγάτας μετά τη λήξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο ενέκρινε την αγορά. Το νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται σήμερα, Πέμπτη (18.09.25) να έρθει για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών, ενώ εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα εισαχθεί για κύρωση στην Ολομέλεια.

Εάν το σχετικό άρθρο ψηφιστεί, τότε θα δώσει το πράσινο φως για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης με τη Naval Group, προκειμένου το Πολεμικό Ναυτικό να ενισχυθεί με τέσσερις συνολικά φρεγάτες Belharra.

Η τέταρτη Belharra «Θεμιστοκλής»

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο ”Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι έχει 1+10 αυξημένες δυνατότητες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας».

Επίσης, πρόσθεσε πώς στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Η σύμβαση για την 4η φρεγάτα θα στηρίζεται στη συμφωνία για τις τρεις πρώτες Belharra, αλλά θα περιλαμβάνει και πρόσθετα σημεία. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται εκτός από συστήματα και αναβαθμίσεις που έχουν οι τρεις πρώτες, ενισχυμένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης τα επόμενα χρόνια, όπως και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το κόστος της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» αναμένεται να αγγίξει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται ο οπλισμός. Εφόσον υπογραφεί η σύμβαση, υπολογίζεται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2028.

Η πρώτη Belharra με το όνομα «Κίμων» πρόκειται να παραδοθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό. Το πλήρωμα παραλαβής της φρεγάτες βρίσκεται ήδη στη Λοριάν για το τελικό στάδιο των δοκιμών.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται την άνοιξη του 2026, ενώ το φθινόπωρο του ίδιου έτους θα ακολουθήσει η φρεγάτα «Φορμίων».

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εναέρια μέσα: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Με το βλέμμα στις ιταλικές φρεγάτες «Bergamini»

Παράλληλα με τις Belharra, η Ελλάδα φαίνεται να προχωρά στην απόκτηση δύο μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου FREMM κλάσης «Bergamini» από την Ιταλία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τον Νίκο Δένδια να εκφράζει από την 89η ΔΕΘ την ελπίδα πώς εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ακολουθήσει η υπογραφή μνημονίου κατανόησης με την Ιταλία, ώστε να δρομολογηθεί η τεχνική και οικονομική διαπραγμάτευση.

Oι φρεγάτες κλάσης «Bergamini» διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στον πόλεμο επιφανείας αλλά και τον αντιαεροπορικό πόλεμο. Έχουν εμβέλεια δράσης που φτάνει τα 6.800 μίλια με ταχύτητα 15 κόμβους, ενώ μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων. Το μήκος τους αγγίζει περίπου τα 144 μέτρα.