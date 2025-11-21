Την εκτίμηση ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator εξέφρασε καταθέτοντας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο δημοσιογράφος του in.gr Δημήτρης Τερζής ,ο οποίος έχει ερευνήσει την υπόθεση αυτή.

Ο Δημήτρης Τερζής επικαλούμενος πληροφορίες που συνέλεξε στα προηγούμενα χρόνια της δημοσιογραφικής του έρευνας ένωσε όλα τα κομμάτια του παζλ θέλοντας να καταδείξει τον ρόλο των κατηγορουμένων με την κρινόμενη υπόθεση των υποκλοπών.

Ξετυλίγοντας προς τα πίσω το κουβάρι της πολυετούς έρευνας επισήμανε πως σε μια χρονική στιγμή… έπεσε πάνω σε μια εταιρεία που είχε εκδώσει τιμολόγια για την εταιρεία Κρικελ.. “Αυτή η εταιρία ήταν χωματουργική τη βρήκα και στη υπόθεση των υποκλοπών ‘ ,κατέθεσε ο μάρτυρας αρχίζοντας την κατάθεση του. Και πρόσθεσε πως “Είχα 324 τιμολόγια στα χέρια μου που τα κατέθεσα στις αρχές . Τα τιμολόγια της εταιρείας εκδίδονταν για λογαριασμό της Κρικελ στην έρευνα που έκανα όλοι μου έλεγαν ότι ο κύριος Γιάννης Λαβράνος μπαινοβγαίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως εκπρόσωπος της Κρίκελ“.

Επίσης ως ένα ακόμα στοιχείο επικαλέστηκε την “ομολογία “της πρώην συζύγου του κυρίου Φ. Μπίτζιου που τον κατονόμαζε ως πρωταγωνιστή στην υπόθεση των υποκλοπών

Πρόεδρος : Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι να μπουν στη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα;

Μάρτυρας: Πιθανολογώ οτι το κίνητρο ήταν οικονομικό Εκτίμηση μου είναι ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator.

Πρόεδρος : Ξέρετε αν υπήρχε συνεργασία Κρικελ με την ΕΥΠ?

Μάρτυρας : Τα 324 τιμολόγια που παρέδωσα εγώ για τον εξοπλισμό παρέπεμπαν σε μια τέτοια σχέση.

Ο Δ.Τερζής σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επισήμανε ότι προκαλεί εντύπωση ότι μια; χωματουργική εταιρεία εμφανίζεται να πουλά εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που πιθανολογεί, όπως είπε, ότι έχει να κάνει με την υπόθεση των υποκλοπών .

Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ τόνισε ότι ” η κυβέρνηση από το 2019 ήθελε τον αποκλειστικό έλεγχο της πληροφορίας και της ΕΥΠ και για να γίνει αυτό χρειαζόταν απόλυτα δικούς της ανθρώπους “,προσθέτοντας ότι ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π. Κοντολέων είχε πολύ καλή επαφή με τον τότε γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου τον κύριο Δημητριάδη όπως λέει το ρεπορτάζ. Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.