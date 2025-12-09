Για πρώτη φορά σε δημόσια συνεδρίαση δικαστηρίου ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστος Ράμμος περιέγραψε τα προσκόμματα που συνάντησε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή για το σακνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Παράλληλα, μια ημέρα μετά τις αναφορές στην υπόθεση των υποκλοπών από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο στην εν εξελίξει δίκη που αφορά στη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου ή υποστήριξη της κατηγορίας εισεφερε ένα ακόμα στοιχείο για αξιολόγηση θέλοντας να καταδείξει τον ρόλο της ελεγχόμενης εταιρείας Krikel στην κρινόμενη υπόθεση.

Συγκεκριμένα την ώρα που στο βήμα του μάρτυρα βρισκόταν ο κύριος Ράμμος, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσες ο οποίος εκπροσωπεί τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη επικαλέστηκε φωτογραφία την οποια και επεδειξε από το χώρο στάθμευσης του ΚΕΤΥΑΚ ( κτίριο της EYΠ) τον Ιούνιο του 2022 που αποτυπώνει αυτοκίνητο που ανήκε στην εταιρεία Krikel να είναι σταθμευμένο δίπλα σε όχημα του διευθυντή του ΚΕΤΥΑΚ. Το έγγραφο αυτό που θα εισφερθει στα αναγνωστέα αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση,ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι το δουλειά είχε το αυτοκίνητο της Κρίκελ στο συγκεκριμένο κτίριο σε μια χρονική περίοδο μάλιστα που το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη.

Από την πλευρά του ο τότε πρόεδρος της ΑΔΑΕ περιγερφαψε και τα προσκόμματα και τις δυσκολίες που συνάντησε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Οπως κατέθεσε ήταν κρίσιμο ότι δεν εγινε ποτέ διασταύρωση των διατάξεων για παρακολούθηση και μέσω των παροχών. Επίσης αναφέρθηκε και στον γεγονός ότι ποτέ δεν ελεγχθηκε η ουσιαστική νομιμότητα των διατάξεων της ΕΥΠ για παρακολούθηση.

Ο Χρήστος Ράμμος χαρακτήρισε προδήλως παράνομη της λειτουργία του Predator και προσθεσε ότι η εξουσία ενοχλήθηκε από αυτά που αποκαλύφθηκαν . «Δεν εμποδίστηκα στην έρευνα γιατί φοβήθηκα. Βρήκα προσκόμματα από την ΕΥΠ», κατέθεσε ο Χρ.Ραμμος ο οποίος επανέλαβε τις θέσεις του περί δολοφονίας χαρακτήρα που δέχθηκε λόγω των ενεργειών στις οποίες προχώρησε εκ τη θεσμικής του θέσης .

Στη διάρκεια της διαδικασίας έγινε αναφορά τόσο σε παλιότερο δημοσίευμα όσο και στο σημερινό των Νέων ,του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την υπόθεση. Το πρώτο αφορούσε στην ύπαρξη του κτιρίου του ΚΕΤΥΑΚ στην Αγία Παρασκευή που προκάλεσε έλεγχο από την ΑΑΔΕ .Ωστόσο απαντώντας σε ερωτήσεις ο κύριος Ράμμος είπε ότι ο έλεγχος έγινε στο ένα μόνο κτίριο και όχι στα υπόλοιπα κτίρια στο ίδιο σημείο .

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση του Στέφανου Γκρίντζαλη μέλους της ΑΔΑΕ. ο οποίος είναι καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς .