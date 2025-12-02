Στην παραδοχή ότι επέστρεψε στην εταιρεία Ιντελεξα ,ένα χρόνο αφότου είχε αποχωρήσει και ενώ το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών βρισκόταν στο μικροσκόπιο πολλών αρχών στην Ελλάδα, προχώρησε σήμερα ο Παναγιώτης Κούτσιος, ο οποίος εργάστηκε στην επιχείρηση στην παρουσίαση λογισμικών.

Η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα, δημιούργησε υπόνοιες ότι δεν λέει την αλήθεια για τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Η παρατήρηση του εισαγγελέα της έδρας “είμαστε νοήμονες” ,την ώρα που ο μάρτυρας παρά τις επίμονες ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ έλεγε ότι δεν θυμόταν το όνομα της εταιρίας όταν επέστρεψε ,αποτυπώνει το κλίμα της σημερινης συνεδρίασης.

Τη δεύτερη μέρα της κατάθεσης του ο μάρτυρας απαντώντας σε πολλές και πιεστικές ερωτήσεις του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ ,ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, παραδέχθηκε κάτι που δεν είχε πει την πρώτη μέρα ότι ξαναγύρισε στην εταιρεία Ιντελεξα δηλώνοντας όμως άγνοια για το αν είχε το ίδιο όνομα.

Πρ: Η εταιρεία έχει κλείσει από το 2023 εσείς μας λέτε ότι κάνατε την ίδια δουλειά μέχρι το 24. Εδώ δεν βλέπετε τίποτα ύποπτο!

Εισ: Εκεινο το διάστημα έχουν βγει όλα έχουν βγει υποκλοπές, Ανδρουλάκης είναι σαν να ξέρετε ότι γινόταν κάτι παράνομο.

Μαρτ: Ειχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς γιατί με πληρωναν καλά και στην ώρα τους και μπορούσα να συντηρήσω την οικογένειά μου.

Εισ: Θα μπορούσατε να συντηρείτε την οικογένειά σας και αν είσαστε μισθοφόρος και να σκοτώνετε παιδάκια στην Αφρική!

Μαρτ: Μα γιατί είναι παράνομο ένα λογισμικό;

Πρ: Ποιος ήταν ο κατασκευαστής;

Μαρτ: Δεν το γνωρίζω εγώ ήμουν μόνο στις συζητήσεις .

Πρ: Ποιός πουλούσε το προϊόν?

Μ: Μα εγώ μόνο το παρουσίαζα.

Προ: Το επόμενο διάστημα ήταν κάποιοι ίδιοι εργαζόμενοι?

Μ: Επειδή ήμουν στο σπίτι μου και δούλευα εξ αποστάσεως δεν γνωρίζω .

Προ: Ηταν άλλοι εργαζόμενοι;

Μ: Ήταν και κάποιοι άλλοι.

Πρ: Χειαστηκε να σας το ρωτήσω .

Υποστήριξη Κατηγορίας ( Ζαχαρίας Κεσσες): Για κάποιο λόγο φαίνεται πως δεν λέτε την αλήθεια.

Προ.Κυριε σας το λέω δεν θα φύγετε .Θα διαβίβασω τα πρακτικά .

Υποστήριξη Κατηγορίας: Προκύπτει οτι δουλέψατε για ένα χρόνο ενώ προκύπτει ότι φύγατε και ξαναγυρίσετε μέσω άλλης εταιρείας για ακόμα έναν χρόνο.

Μήπως η πρόσληψη σας έγινε για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μιλήσετε?

Μαρττρας :Δεν γνωρίζω για ποιους λόγους έγινε η πρόσληψη μου.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Ποιος σας προσέλαβε ξανά;

Μ.Μου είπαν ότι υπήρχε ανάγκη και να επιστρέψω να δουλέψω .

Υποστήριξη Κατηγορίας: Το ίδιο προσωπικό που ήταν στην Ιντελεξα εξαφανίζεται μαζί με εσάς,πηγαίνουν σε άλλη εταιρεία και μετά όλοι επιστρέφετε.Πως το εξηγείτε αυτό;

Μ: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε .

Πρ: Εισαστε εξειδικευμένο προσωπικό που έχετε ικανότητα να συναλλασσεστε με μυστικές υπηρεσίες δεν σας προβλημάτισε το 23 ότι σας προσλαμβάνουν ξανά όταν η Ιντελεξα βρίσκεται στο μικροσκόπιο τόσων αρχών;

Μ: Διάβασα τα δημοσιεύματα και ρώτησα.

Προ: Τελικα ξαναπήγατε στην Ιντελεξα;

Μ: Η εταιρεία σαν όνομα δεν ήταν ίδια. Ειχε άλλο όνομα. Αλλα το λογισμικό που παρουσίασα ήταν το ίδιο .Φαντάζομαι ότι ήταν συνέχεια της ίδιας εταιρείας .

Εισ: Ειμαστε λίγο νοήμονες.

Κεσσες: Έρχεστε και λετε δεν θυμάστε την εταιρεία το προϊόν της οποίας παρουσιάζετε;

Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας …

Εσείς δηλώνετε ενόρκως ότι δεν ξέρατε την εταιρεία που δουλεύετε.

Μ: Δεν θυμάμαι το όνομα της .

Υποστήριξη Κατηγορίας: Δουλευετε για ένα χρόνο παίρνετε πέντε χιλιάδες ευρώ και δεν θυμάστε το όνομα της εταιρείας. Αυτα που λέτε δεν μπορούν να μην έχουν συνεπεια. Σας ζήτω να έχετε το θάρρος και να μη φοβάστε .

Απαντώντας στη συνέχεια ο μάρτυρας σε ερωτήσεις της υπεράσπισης είπε ότι δεν γνωρίζει κανεμαν από τους κατηγορουμένους που δικάζονται για την υπόθεση .

Κατάθεση Κυριακίδη

Η δίκη συνεχίστηκε, μετά την ολοκλήρωση της με την εξέταση του λογιστή και φοροτεχνικού Ηλία Κυριακίδη.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναλάβει τη σύσταση της Intellexa και ακόμη δύο εταιρειών στην Ελλάδα. Ο Κυριακίδης κατέθεσε ότι οι εταιρείες είχαν αντικείμενο στατιστικά δεδομένα και αναλύσεις σε συνδυασμό με hardware που συναρμολογούνταν στην Ελλάδα και εξάγονταν στο εξωτερικό. Ανέφερε επίσης ότι οι εταιρείες πωλούσαν η μία στην άλλη και είχαν μεταξύ τους συναλλαγές, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο, θεωρεί ότι ο λόγος ήταν φορολογικός. Στην συνέχεια ανέφερε ότι είχε αναλάβει και τη μισθοδοσία, με περίπου 12 εργαζόμενους και υψηλούς μισθούς που έφταναν και τα 5.000–8.000 ευρώ.

Ο Κυριακίδης δήλωσε ότι σταμάτησε τη συνεργασία τον Μάιο του 2022, μετά από δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ως «λογιστή της Krikel». Ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία Intellexa – Krikel, και ότι τα δημοσιεύματα τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί για να προστατεύσει το όνομά του. «Το να σε κατηγορούν για κάτι ενώ είσαι καθαρός είναι φοβερό» τόνισε.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτερα.