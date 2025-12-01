Ιντελέξα, μιας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών. Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της διαδικασίας με την εξέταση δύο στελεχών της Αρχής, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η εξέταση του πρώην υπαλλήλου τηςμιας εκ των ελεγχόμενων εταιρειών.

Τόσο ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όσο και ο εισαγγελέας που όπως έχει καταστεί σαφές γνωρίζουν μέχρι και την τελευταία λέξη από τις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας με τις ερωτήσεις τους ερευνούν κάθε πτυχή της σοβαρής αυτής υπόθεσης, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις των μαρτύρων που γίνονται δημόσια στο ακροατήριο να αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον.

Οσα λένε ότι δεν γνωρίζουν

Οπως εύστοχα παρατήρησε παράγοντας της δίκης μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας πολλές φορές όσα λένε ότι δεν γνωρίζουν κάποιοι μάρτυρες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσα ενόρκως καταθέτουν στη δικαιοσύνη.

Και στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών,συνέχισε ο ίδιος παράγοντας,έχουν περάσει από το βήμα τέτοιοι μάρτυρες. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι δεκάδες ερωτήσεις που διατυπώνονται από την έδρα με στόχο την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας της υπόθεσης γίνονται με απόλυτο σεβασμό στη δικονομική τάξη και το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων.

Εξαλλου, ο εισαγγελέας όταν φτάσει η ώρα πρώτος θα δείξει το δρόμο για την ενοχή η την αθωότητα των κατηγορουμένων με την αγόρευση του και θα ακολουθήσει η ετυμηγορία του δικαστηρίου. Μέχρι τότε όλα όσα εισφεροντςι από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές αξιολογούνται και μπαίνουν στο ζυγό της Θέμιδας.

Συγκεκριμένα σήμερα, πρώτος βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα ο πρώην αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, Μιχάλης Σακκάς, ο οποίος ανέφερε ότι διετέλεσε στη θέση από το 2016 έως το 2023. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι για το Predator «δεν γνωρίζαμε τίποτα» και ότι η ΑΔΑΕ κινήθηκε μετά την καταγγελία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, οπότε διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί για δύο μήνες διάταξη άρσης απορρήτου.

Ο μάρτυρας πάντως, επί της ουσίας έδειξε ότι οι έλεγχοι στην ΕΥΠ και στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής δεν ήταν εις βάθος, καθώς οι επιθεωρητές περιορίστηκαν σε έναν χώρο αμφιθεάτρου, δεν ζητήθηκε κατάλογος προσωπικού, δεν έγινε έρευνα για πιθανά άλλα δωμάτια ή εξοπλισμό και δεν ελέγχθηκαν υπολογιστές.

Ο τρόπος διενέργειας της έρευνας έφερε βροχή ερωτήσεων από τον Πρόεδρο και τον εισαγγελέα της έδρας αναφορικά με το πώς εξήχθη αυτό το συμπέρασμα.

Πρόεδρος : Στην Αγία Παρασκευή είχατε πάει;

Μάρτυρας : Ναι.

Πρόεδρος : Πόσες φορες είχατε πάει;

Μάρτυρας : Μία φορά. Δεν βγήκε κάτι.

Είχε ένα αμφιθέατρο. Ήρθε ο διοικητής της ΕΥΠ και μας εξηγούσε.

Προέδρος : Που αλλού πήγατε;

Μάρτυρας : Εκεί.

Πρόεδρος : Έχει βγει ένα πόρισμα που απαλάσσει την ΕΥΠ… Τι κάνατε πηγατε για αναψυχή εκεί; Που ξέρατε εαν σε παρακείμενο χώρο δεν υπήρχε κάτι; Τους ελέγξατε όλους τους χώρους; Πως βγάλατε πόρισμα;

Μάρτυρας : Μας είπανε…

Πρόεδρος : Εάν ήταν εμπλεκόμενοι αυτοί οι ανθρωποι θα σας το έλεγαν;

Εισαγγελέας : Όταν πήγατε επί τόπου γιατί δεν ανοίχθηκαν οι υπολογιστές;

Μάρτυρας : Δεν ξέρω.

Εισαγγελέας : Πάτε κατόπιν ειδοποιήσης, σας δείχνουν τις διατάξεις και φεύγετε, τι νόημα εκεί;…

Στους χώρους της ΕΥΠ διαπιστώσατε την παρουσία υπαλλήλων ξένης υπηκοότητας; Ισραηλ;

Μάρτυρας : Όχι.

Εισαγγελέας : Θεωρείτε ότι ο έλεγχος έχει γίνει σωστά; Το πόρισμα σας είναι επαρκές;

Μάρτυρας : (…)

Στη συνέχεια η σκυτάλη πέρασε στον Δημήτρη Βέργαδο μέλος της ΑΔΑΕ και πανεπιστημιακός, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει μόνο την τυπική ορθότητα της διαδικασίας άρσης απορρήτου και όχι τους λόγους ή το περιεχόμενο των επισυνδέσεων.

Εντοπίστηκε ο αποστολέας

Ανέφερε ότι στη διάταξη παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη «δεν διαπιστώθηκε κάτι παράτυπο», ενώ στις καταγγελίες που σχετίζονται με παραπλανητικά SMS είχε εντοπιστεί ότι ο αποστολέας προερχόταν από εταιρείες σε Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Για τις τελευταίες είχαν ζητηθεί πληροφορίες με δικαστική συνδρομή, όμως —όπως κατέθεσε— απάντηση δεν έχει ληφθεί.

Πρόεδρος : Ήσασταν παρών στην Αγία Παρασκευή;

Μάρτυρας : Πήγαμε σε μεγαλο χώρο και δεν υπήρχαν υπολογιστές μέσα, μπήκαμε στο χώρο του αμφιθεάτρου. Αμέσως μετά μεταβήκαμε αιφνιδίως και στην ΕΥΠ. Δεν προέκυψε κάτι.

Προέδρος : Μπήκατε σε όλους τους χώρους;

Μάρτυρας : Λέγαμε άνοιξε την πόρτα και άνοιγαν την πόρτα. Δεν βρήκαμε προσωπικό μέσα, υπολογιστές.

Πρόεδρος : Εσείς ζητήσατε κατάλογο προσωπικού;

Μάρτυρας : Μας ανέφεραν ονόματα, τα περισσότερα καθηγητές, μία ομάδα εργασίας.

Πρόεδρος : Ο προηγούμενος μάρτυρας μας είπε ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος.

Μάρτυρας : Μία ομάδα ήμασταν και ο καθένας έχει τη ευθύνη αυτού που λέει.

Πρόεδρος : Ειδοποίησαμε τον διοικητή να δώσει τις αρμόδιες άδειες.

Πρόεδρος: Για τον έλεγχο στην Αγία Παρασκευή, είχατε ειδοποιήσει;

Μάρτυρας : Δε θυμάμαι. Υπήρχε απόφαση Ολομέλειας.

Η χθεσινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Παναγιώτη Κούτσιου ο οποίος ήταν πρώην υπάλληλος της Intellexa στην Αθήνα. Ο μάρτυρας εργάστηκε στην εταιρία από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, σε περίοδο πανδημίας, ως μηχανικός προπωλήσεων (pre-sales) και σήμερα εργάζεται σε τράπεζα.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι στην Αθήνα εργάζονταν περίπου 12 άτομα ενωπ πρόσθσε ότι «δεν γνώριζα σχέση με άλλες εταιρίες ή εγκαταστάσεις στην Ελλάδα» και ότι δεν είχε επαφή με κατηγορούμενους.

Πρόεδρος : Εσάς υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν η εταιρία εμπορευόταν και λογισμικό παρακολούθησης;

Μάρτυρας : Όχι.

Πρόεδρος : Υπέπεσε στην αντίληψη σας εάν κάποιος από εταιρεία είχε συνεργασία με ευπ;

Μάρτυρας : Όχι.

Εκτός από την Ιντελέξα γνωρίζατε την ύπαρξη Κρίκελ;

Μάρτυρας : Όχι.

Ο μάρτυρας δήλωσε ότι «ότι «η εταιρία είχε πολλά στεγανά – ούτε εμείς ρωτούσαμε παραπάνω πράγματα, ούτε βλέπαμε».

Επίσης, πρόσθεσε ότι υπάρχουν ρήτρες και δεν μπορεί να αποκαλύψει με ποια κυβερνητικά στελέχη άλλων χωρών συναντιόταν στο εξωτερικό για την παρουσίαση του λογισμικού.

Πρ.Θελω να πιστεύω ότι δεν έχετε κάποιο βάρος στη συνείδηση σας για να μας πείτε ψέματα .

Μ.Εγω από τα δημοσιεύματα διάβασα για το λογισμικό Δεν μπορώ να το επηληθεύσεω.

Πρ.Μπορειτε να το αποκλείσετε;

Μ Σας είπα υπήρχαν στεγανά .Δεν μπορώ να ξέρω .

Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται αύριο .