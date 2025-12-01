Η δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μπορεί να διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, τα όσα όμως λέγονται και καταγράφονται στη δικαστική αίθουσα καταδεικνύουν, παρά τον πλημμεληματικό χαρακτήρα των αδικημάτων που αποδίδονται στους τέσσερις κατηγορουμένους, την ιδιαίτερη βαρύτητα της υπόθεσης, που πέρα από τις όποιες ποινικές διαστάσεις έχει ευθεία πολιτική αντανάκλαση και αφορά την «καρδιά» του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Ολοι όσοι έχουν διαβάσει τη δικογραφία και γνωρίζουν τις πτυχές της υπόθεσης – ακόμα και αυτές που ενδεχομένως δεν έχουν επαρκώς φωτιστεί – από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση εξέφραζαν την άποψη πως η δίκη αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να περάσει κάτω από τα «ραντάρ» της πολιτικής. Αδιάψευστος μάρτυρας η ίδια η διαδικασία, που ήδη έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις μετά την παραδοχή – για πρώτη φορά – του μάρτυρα Σταμάτη Τρίμπαλη ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου στην εταιρεία Krikel.

Ετοιμες απαντήσεις, «διάτρητη» η Εξεταστική

Ο ίδιος μάρτυρας, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, κατέθεσε και κάτι άλλο ακόμα στο δικαστήριο, που αφορά ευθέως τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και της ίδιας της δημοκρατίας. «Οταν πήγα μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, μου είχαν δοθεί έτοιμες περισσότερες απαντήσεις από τον κατηγορούμενο και έναν στενό του συνεργάτη. Και όταν βγήκα, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν “εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά”»! Και ήταν αυτή ακριβώς η περικοπή της κατάθεσης του Σταμάτη Τρίμπαλη, που οδήγησε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς όλα όσα ειπώθηκαν σε μία δημόσια συνεδρίαση δικαστηρίου απαιτούν αν μη τι άλλο και περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης, ο οποίος σε όλες τις επόμενες συνεδριάσεις που ακολούθησαν μετά τη δική του κατάθεση είναι παρών και παρακολουθεί από το ακροατήριο την εξέλιξη της διαδικασίας δεν έκρυψε απευθυνόμενος στην έδρα πως φοβήθηκε όταν άρχισαν τα πρώτα δημοσιεύματα για τις υποκλοπές. «Μου έλεγαν να μην τα ακούω αυτά και ότι όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε», είπε ο μάρτυρας, που – όπως ήταν αναμενόμενο – αμφισβητήθηκε έντονα από την υπεράσπιση του Γιάννη Λαβράνου που επικαλέστηκε την κατάθεσή του στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, στην οποία ανέφερε ότι αυτός ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και πως δεν ξέρει τι σχέση είχε ο κατηγορούμενος με την εταιρεία. Ο,τι δηλαδή είχε πει και όταν είχε εξεταστεί ως μάρτυρας στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, αρνούμενος, δηλώνοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε η εταιρεία Krikel είχαν κάποια σχέση με τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σε επόμενη δικάσιμο από εκείνη που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο Τρίμπαλης παρέδωσε στην υποστήριξη κατηγορίας μηνύματα που είχε στο κινητό του τηλέφωνο και φέρεται ότι έχει ανταλλάξει με πρόσωπο με τα στοιχεία «Γιάννης Λαβράνος», θέλοντας να ενισχύσει όσα είχε πει εξεταζόμενος στο δικαστήριο. Τα μηνύματα αυτά θα κατατεθούν στο δικαστήριο προς αξιολόγηση όταν φτάσει η ώρα της ανάγνωσης των εγγράφων.

Οι αποκαλύψεις των πρώην στελεχών

Εκτός όμως από την πρωτόγνωρη αποκάλυψη του Τρίμπαλη, στις πολύωρες συνεδριάσεις έχουν καταθέσει και πρώην στελέχη της ΕΥΠ και της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν πει πως και εκείνοι πάτησαν τον σύνδεσμο με το «μολυσμένο» μήνυμα που έλαβαν στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ νωρίτερα ήταν «στόχοι» παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα προκάλεσε και η κατάθεση της πρώην προϊσταμένης των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Πηνελόπης Μηνιάτη, η οποία ανέμενε, όπως χαρακτηριστικά είπε, να κληθεί να καταθέσει στη Δικαιοσύνη σε προηγούμενα δικονομικά στάδια, αλλά ουδέποτε πήρε κλήση μέχρι που το όνομά της συμπεριελήφθη στον κατάλογο των μαρτύρων ενόψει της δίκης.

Η συνέχεια της δίκης και βεβαίως η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης αναμένονται – για διαφορετικούς λόγους – με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές.