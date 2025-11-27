Τη βεβαιότητά του για την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων μεταξύ ΕΥΠ και Predator επανέλαβε και χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος έπειτα από τρεις ημέρες ολοκλήρωσε την κατάθεσή του απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Παράλληλα, ο μάρτυρας ζήτησε να κληθούν για να καταθέσουν δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν τότε σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν με τις ερωτήσεις τους να αποσυνδέσουν τους κατηγορουμένους από το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αρνούμενοι πως οι εντολές τους έχουν σχέση με την υπόθεση.

Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι παρακολουθήθηκε από την ΕΥΠ και ότι το υλικό που συλλεγόταν από την κρατική παρακολούθηση διευκόλυνε την αποστολή του συνδέσμου επιμόλυνσης με το Predator. Οπως υπογράμμισε δε στους συνηγόρους υπεράσπισης που αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του, «το pattern δείχνει ότι ξεκινά η παγίδευση από την ΕΥΠ και ακολουθεί το Predator».

Πολλές ήταν ωστόσο και οι ερωτήσεις της υπεράσπισης με αφορμή όσα έχει πει ο Θανάσης Κουκάκης για το πώς τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Κοντολέων ως διοικητής της ΕΥΠ.

Υπεράσπιση: Είπατε ότι ο Κοντολέων τοποθετήθηκε από τον Γιάννη Λαβράνο;

Μάρτυρας: Ηταν πρόταση του Γ. Λαβράνου στον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Υπεράσπιση: Δηλαδή ο Πρωθυπουργός υπάκουσε σε αυτό που του είπε ο Λαβράνος;

Μάρτυρας: Θα έλεγα σε αυτό που είπε ο ανιψιός του.

Παρών με την έναρξη της διαδικασίας ήταν το πρωί και ο Σ. Τρίμπαλης, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά παραδέχτηκε, καταθέτοντας την περασμένη Παρασκευή, πως λειτουργούσε ουσιαστικά ως αχυράνθρωπος του Γιάννη Λαβράνου. Μεγαλύτερη αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η αποκάλυψη που έκανε πως ήξερε εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όπως επίσης ήταν ενημερωμένος και για τους ελέγχους που θα γίνονταν στο γραφείο του.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, ο Σ. Τρίμπαλης παρέδωσε στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, προκειμένου διεγερθούν σε επόμενο δικονομικό στάδιο για αξιολόγηση στο δικαστήριο, τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με τον Γιάννη Λαβράνο πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή αλλά και πριν από τον έλεγχο στο γραφείο του.