Ούτε μία φορά δεν κλήθηκε από τη Δικαιοσύνη να καταθέσει για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στο πλαίσιο της έρευνας η πρώην προϊσταμένη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ασφάλειας Πηνελόπη Μηνιάτη, παρά το γεγονός ότι ήταν διπλός στόχος τόσο μέσω της ΕΥΠ όσο και του Ρredator.

«Εγώ πάτησα και επέλεξα τους συνδέσμους. Το λέω αυτό γιατί το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ζήση, θεωρεί δεδομένο ότι μόνο δύο έχουν μολυνθεί και όλοι οι άλλοι είναι απόπειρες χωρίς να έχω κληθεί. Για τον εαυτό μου ενόρκως καταθέτω ότι δεν ήταν απόπειρα…», είπε χθες η μάρτυρας, η οποία αποκάλυψε ότι δέχθηκε και ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα απειλητικό για τη ζωή της για το οποίο ενημέρωσε την υπηρεσία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μάρτυρας, η οποία υπηρετούσε σε αυτή τη νευραλγική θέση, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από την έδρα αναφορικά με την επιλογή της να μην προσφύγει μόνη της στη Δικαιοσύνη, αλλά να περιμένει να κληθεί να καταθέσει.

«Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είστε αστυνομικός δεν κυνηγήσατε την επιμόλυνση και περιμένατε τη Δικαιοσύνη να σας καλέσει. Και μετά την αποστρατεία σας θα μπορούσατε να καλέσετε τον αρχηγό, ένα τηλέφωνο δρόμος ήταν», παρατήρησε ο εισαγγελέας της έδρας.

Σύμβουλος του Πρωθυπουργού

Στη συνέχεια ως μάρτυρας εξετάστηκε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.

Πρόεδρος: Στην κατάθεσή σας λέτε ότι είστε πεπεισμένος ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε καμία ιδέα για την υπόθεση.

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εντύπωση που μου είχε μεταφέρει ο ίδιος. Η εκτίμησή μου είναι πως αν υπήρχε κάτι εγώ θα το διαισθανόμουν.

Εισαγγελέας: Δεν είναι περίεργο που δεν μάθατε για τη μεταφορά της ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Οχι, εγώ είχα άλλα καθήκοντα.

Εισαγγελέας: Και τότε πώς ξέρατε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα; Εδώ δεν σας είπε για τη μεταφορά αρμοδιότητας της ΕΥΠ, θα σας έλεγε κάτι για την υπόθεση;

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Διαισθανόμουν ότι δεν γνωρίζει κάτι.

Εισαγγελέας: Αυτό είναι οξύμωρο. Δεν σας έλεγε τίποτα, αλλά από την επαφή σας, όταν πίνετε τσάι με κουλουράκια σχηματίζετε αυτή την εντύπωση…

Η δίκη συνεχίζεται σήμερα.