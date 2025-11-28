Μπορεί η εταιρεία εταιρεία Krikel, που ελέγχεται στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, να ήταν παντού παρούσα μέσω των υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος TETRA, της ΕΛΑΣ, αλλά οι νόμιμοι εκπρόσωποί της παρέμεναν άγνωστοι ακόμα και για τον πρώην αρχηγό της Αστυνομίας και μετέπειτα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ο οποίος κατέθεσε σήμερα (28/11) στο πλαίσιο της εκδίκασης της σοβαρής αυτής υπόθεσης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Η εξέταση του μάρτυρα, λόγω και των θέσεων που υπηρέτησε θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική και αποκαλυπτική για την έρευνα της υπόθεσης αυτής, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι αρκετές φορές οι απαντήσεις του Κ. Τσουβάλα φάνηκε να τίθενται υπό αμφισβήτηση ακόμα και από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του δικαστηρίου, οι οποίοι αξιολογούν και σταθμίζουν με προσοχή κάθε κατάθεση καθώς σε λίγο καιρό θα κληθούν να εκδώσουν την ετυμηγορία τους για την υπόθεση αυτή , που όπως έχει πολλές φορές ειπωθεί ακουμπά τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Ο πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ, ο οποίος αποστρατεύτηκε μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι , αναβαθμίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης , όπως είπε του του Πρωθυπουργού, αφού προηγουμένως είχε απαλλαγεί από κάθε ποινική ευθύνη για την καταστροφική φωτιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Επιπλέον, ο μάρτυρας με κατηγορηματικό τρόπο αρνήθηκε οποιαδήποτε συνεργασία με την ΕΥΠ, επιμένοντας παρά τη «βροχή» των ερωτήσεων που δέχθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας Krikel.

Η έδρα αμφισβήτησε τις απαντήσεις του, με τον πρόεδρο να ρωτά: «Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε!»,ενώ λίγο αργότερα και ο εισαγγελέας της έδρας ακούγοντας τον τρόπο που ακολουθείτο στη εν γένει διαδικασία ανάθεσης απευθείας συμβάσεων στην εν λόγω εταιρία διερωτήθη αν η αστυνομία έπρεπε να παραλείψει τον έλεγχο επειδή «ήταν εγκυρότερη η εγγύηση της πολιτικής ηγεσίας».

Για τον Γιάννη Λαβράνο, που μόνο μετά από ερωτήσεις του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας Ζαχαρία Κεσσέ , απάντησε ότι είχε προσκληθεί και πήγε στη βάπτιση του παιδιού του , είπε ότι ήταν ο μοναδικός τον από τους 4 κατηγορούμενους που γνώριζε, αρνούμενος όμως, ότι είχαν οποιαδήποτε άλλη στενότερη σχέση ή επαφή.

Πρόεδρος: Ποτέ αποστρατευθήκατε;

Μάρτυρας: Αποστρατεύτηκα μετά την πυρκαγιά στο Μάτι.

Πρόεδρος: Δεν σας έκανε εντύπωση που μετά αναβαθμιστήκατε;

Μάρτυρας: Αυτό έγινε από τον επόμενο πρωθυπουργό και αφού είχα απαλλαγεί μετά τις έγγραφες εξηγήσεις μου.

«Το σύστημα TETRA άρχισε να εγκαθίσταται το 2015 και να έχει πιλοτική εφαρμογή το 2016-2017 και ήταν πολύ αποτελεσματικό. Το 2017-2018 προσπαθούσαμε να παραμετροποιήσουμε τους πομποδέκτες, αλλά οι παλιοί δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο επίπεδο ασφαλείας 3. Έτσι έγινε εισήγηση να προμηθευτούν πομποδέκτες συμβατοί με το σύστημα για να ενταχθούν στο σύστημα. Τους προμηθεύτηκαν από την εταιρία Krikel» είπε ο μάρτυρας συμπληρώνοντας πως έγινε μια μεγάλη σύμβαση το 2020-2021.

Πρόεδρος: Ποιος έβαζε τους όρους της σύμβασης;

Μάρτυρας: Η αστυνομία. Διαπραγματεύτηκε με την Krikel.

Αναφερόμενος στον εκ των κατηγορουμένων Γιάννη Λαβράνο ο μάρτυρας είπε : «Γνωρίζω τον Γιάννη Λαβράνο. Τον γνώρισα ως μέλος μιας ομάδας ανθρώπων που ήρθαν να παρουσιάσουν ένα σύστημα, το TETRA στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ τότε αξιωματικός ήμουν. Συνόδευε τότε την ομάδα, η παρουσίαση έγινε από δύο Βρετανούς. Ήρθε και άλλες φορές γιατί οι διαπραγματεύσεις διήρκησαν 5-6 μήνες. Τον έβλεπα στο αρχηγείο μέχρι το 2017. Ίσως τον είδα 1-2 φορές μέχρι να παραδώσω αρχηγεία. Πρέπει να τον είχα δει στο γραφείο του τότε υπουργού Τόσκα», κατέθεσε στο δικαστήριο.

Ο κ. Τσουβάλας ερωτήθηκε και για το αν είχε σχέσεις με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απαντώντας αρνητικά. «Δεν είχα σχέσεις.

Τον συνάντησα δυο-τρεις φορές όταν συνόδευσα τον υπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για θέματα προϋπολογισμού. Και μέσω γραμματείας μου έδωσε εντολή τρεις – τέσσερις φορές, να εκπροσωπήσω τον πρωθυπουργό σε κάποια εκδήλωση, δεν είχα επαφή άλλη».

Πρόεδρος: Συναλλάσσεστε με μια εταιρία Krikel και δεν ξέρετε ποιος είναι νόμιμος εκπρόσωπος;

Μάρτυρας: Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα.

Πρόεδρος: Ποιος ερχόταν; Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανα έγγραφο τότε!

Μάρτυρας: Εμφανίστηκε η εταιρία. Την εγγύηση της εταιρίας της είχε η Sepura.

Πρόεδρος: Ποιος εμφανιζόταν για την εταιρία; Ποιος διαπραγματευόταν τα προβλήματα;

Μάρτυρας: Υπήρχε ένας τεχνικός σύμβουλος. Εμφανιζόταν στις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν γνωρίζω αν εμφανιζόταν στην ΕΥΠ. Τους 37 μήνες που ήμουν γενικός γραμματέας του υπουργείου δεν έτυχε ούτε μια φορά να πω «καλημέρα»με στέλεχος της ΕΥΠ.

Ο μάρτυρας ξεκαθάρισε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ακούσει ποτέ για την εταιρία Intelexa.

Εισαγγελέας: Ποιος ερχόταν από πλευράς Krikel να διαπραγματευτεί με την ελληνική αστυνομία;

Μάρτυρας: Ο κ. Ντάλλας αλλά δεν μιλούσαμε εμείς με τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών. Δεν είχαμε ποτέ επαφές μαζί τους. Δεν μιλούσε ποτέ ο αρχηγός της αστυνομίας, ήλεγχαν εξονυχιστικά τις διαδικασίες οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Είχαν επιβάλλει πολλές φορές ρήτρες στην Krikel.

Εισαγγελέας: Τώρα το θεωρείτε μια καλή πρακτική αυτό; Το ότι δεν γνωρίζατε τους βασικούς που συνεργαζόταν η αστυνομία

Μάρτυρας: Είναι κάτι που γινόταν πάντα.

Εισαγγελέας: Ο Λαβράνος σας έδωσε την αίσθηση του παρατρεχάμενου;

Μάρτυρας: Φαινόταν ότι είχε ένα ρόλο στη διαδικασία, στην παρουσίαση του συστήματος TETRA. Τότε εγώ δεν ήμουν αρχηγός.

Εισαγγελέας: Πώς σας συστήθηκε; Έμπορος όπλων; Τι είπε;

Μάρτυρας: Η άποψη που επικρατούσε τότε ήταν πως ήταν ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιούνταν στη Βρετανία…με ζητήματα εξοπλισμών. Υπήρχαν εξωτερικά εχέγγυα ότι χαίρει κάποιας εκτίμησης, δεν τον είχα ρωτήσει προσωπικά.

Εισαγγελέας: Δεν είχατε ακούσει ποτέ το όνομα του Λαβράνου σε συνάρτηση με αυτό της Krikel; Τι έλεγαν στο υπουργείο; Η κυρία Γεροβασίλη δύο χρόνια ήταν εκεί και το είχε ακούσει, εσείς τόσα χρόνια τίποτα;

Μάρτυρας: Αυτήν αίσθηση είχε η ίδια… εγώ δεν έχω κανένα στοιχείο να προσδιορίσω τέτοιο πράγμα.

Βροχή ερωτήσεων δέχτηκε για σύμβαση που υπογράφηκε με την Krikel και αφορούσε τον Έβρο το 2020. «Στο Έβρο δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα. Σε επίπεδο εξοπλισμού άδειασαν οι αποθήκες της αστυνομίας που είχαν πληρότητα για 3-4 χρόνια. Ηταν μια έκτακτη κατάσταση που οδήγησε σε έκτακτες αποφάσεις. Το κλίμα τότε ήταν δύσκολο. Υπήρξαν έγγραφα προς το αρχηγείο της ΕΛΑΣ ότι οι ασύρματοι της αστυνομίας, όχι μόνο τους άκουγαν οι γείτονες μας, αλλά δέχθηκαν και παρεμβολές στα κινητά τους τηλέφωνα και νέκρωσαν» είπε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήγατε στη Sepura και πήγατε στην Krikel;

Μάρτυρας: Αυτό εκτιμήθηκε υπηρεσιακά. Το αρχηγείο το έκανε αυτά και μάλιστα γι’ αυτή τη σύμβαση υπάρχουν δύο αποφάσεις υπουργού.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Τα δημοσιεύματα λένε ο Λαβράνος δεν θα πήγαινε πουθενά χωρίς τον Τσουβάλα…

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει αυτό! Δεν είναι έτσι.

Υποστήριξη Κατηγοριας: Υπάρχει δημοσίευμα που έχει πάει στη βάφτιση της κόρης του…

Μάρτυρας: Πήγα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Με κάλεσε ο κ. Λαβράνος.

Εισαγγελέας: Εγώ όταν σας ρώτησα δεν το είπατε…

Μάρτυρας: Βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση κι έφυγα.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Σας κάλεσε και νιώσατε την υποχρέωση να πάτε; Για ποιο λόγο αφού το είχατε δει 2-3 φορές;

Μάρτυρας: Ηταν κι άλλοι άνθρωποι, δε νομίζω ότι ήταν όλοι από το οικογενειακό περιβάλλον…

Στο επίκεντρο της εξέτασης του κ. Τσουβάλα βρέθηκε και η παροχή αστυνομικής προστασίας στον Γιάννη Λαβράνο, με τον μάρτυρα να επιμένει ότι υποθέτει πως αιτήθηκε προστασίας και κρίθηκε αναγκαίο να λάβει. Η απάντηση προκάλεσε το σχόλιο του εισαγγελέα της έδρας, που απευθυνόμενος στον κ. Τσουβαλα είπε: «Ένας εισαγγελέας…όταν υπηρετούσα στην επαρχία κι εγώ… είχε μια δίκη με κατηγορούμενους από τη μαφία και του πετούσαν μπουκάλια στην έδρα. Ζήτησε συνοδεία για να τον πηγαίνει από το δικαστήριο στο σπίτι και του είπαν ότι δεν έχει προσωπικό η αστυνομία. Ο κ. Λαβράνος πως είχε;».

Ο εισαγγελέας αντέδρασε ξανά όταν ο κ. Τσουβάλας επανέλαβε πως δεν έγινε έλεγχος στα φυσικά πρόσωπα για την Krikel γιατί υπήρχαν εγγυήσεις…από την πολιτική ηγεσία. Τότε, ο εισαγγελέας παρενέβη ξανά λέγοντας: «Με συγχωρείτε δηλαδή, θεωρείται ότι η αστυνομική έρευνα γι αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να γίνει γιατί ήταν εγκυρότερη η εγγύηση που έδινε η πολιτική ηγεσία;».

Πρόεδρος: Κυκλοφορούσε στους διαδρόμους ότι ο Λαβράνος ήταν πίσω από την Krikel, αυτό δεν ήταν ένδειξη να ερευνήσει η αστυνομία ποιοι βρίσκονται πίσω από την εταιρία που συνεργάζονται.

Μάρτυρας: Δεν το γνώριζα εγώ. Δεν το σκέφτηκα…

Πρόεδρος: Μήπως δεν το σκεφτήκατε επειδή κάτι γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Όχι κύριε πρόεδρε.

Νωρίτερα είχε εξεταστεί ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης ο οποίος περιέγραψε πως η συνεργασία του με την Intelexa περιοριζόταν στην παραλαβή εγγράφων: «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ». Παρότι εμφανιζόταν επίσημα ως εκπρόσωπος, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά τυπικός και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ή συμμετοχή. Όπως είπε, «η συνεργασία σταμάτησε όταν διάβασα τα νέα στο διαδίκτυο» και απέστειλε αμέσως εξώδικα για να διακοπεί η επαγγελματική σχέση που είχαν .

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα.