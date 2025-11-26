Μετά από τρεις συνεδριάσεις ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος ήταν διπλός στόχος – ΕΥΠ και Predator-ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεση του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Κατα τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας ο μάρτυρας δέχθηκε σωρεία ερωτήσων από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων οι οποίοι αρνούνται ότι έχουν σχέση με την υπόθεση που τους έχει φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με τις ερωτήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης προσπάθησαν να αποσυνδέσουν τους εντολείς του από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων με τον μάρτυρα να επιμένει σε όσα έχει καταθέσει και να επαναλαμβάνει τη θέση του για κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και Predator.

Ο κ. Κουκάκης δέχθηκε ερωτήσεις αναφορικά με όσα είπε για τον τρόπο που επελέγη ο κ. Π. Κοντολέων στη θέση του διοικητή της ΕΥΠ.

Υπεράσπιση : Είπατε ότι ο Κοντολέων τοποθετήθηκε απο τον Γιάννη Λαβράνο;

Μάρτυρας : Ήταν πρόταση του Γ. Λαβράνου στο Γρηγόρη Δημητριάδη.

Υπεράσπιση : Δηλαδή πρωθυπουργός υπάκουσε σε αυτό που του είπε ο Λαβράνος;

Μάρτυρας : Θα έλεγα σε αυτό που είπε ο ανιψιός του.

Ο μάρτυρας ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν τότε σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Στο μεταξύ, και σήμερα στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο Σ. Τρίμπαλης ο οποίος ήταν νόμιμος εκρπόσωπος της εταιρείας krikel, και εξεταζόμενος την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορα αποκάλυψε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Γ. Λαβράνου και ότι όταν κατέθεσε στην εξεταστική της Βουλής για υποθεση των υποκλοπών γνώριζε τις ερωτήσεις που του υπέβαλαν ενω είχε αναφέρει ότι είχε ενημέρωση για τον έλεγχο στο γραφείο του.

Ο κ. Τρίμπαλης παρέδωσε στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, προκειμένου να μπουν στη δικογραφία και να αξιολογηθούν από το δικαστήριο μηνυμάτα που φέρεται να ανταλλάσσει με Γ. τον Λαβράνο σε κρίσιμες ημερομηνίες πριν από την κατάθεση του στη Βουλή αλλά πριν από τον έλεγχο στο γραφείο του, όπως έχει πει και στην κατάθεση του στο δικαστήριο.

Ενδεικτικά στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 :

Τρίμπαλης : Καλημέρα η διεύθυνση σας;

Λαβράνος …..Παλαιό Ψυχικό, να παρκάρεις κάπου κοντά, όχι μέσα στο στενό. Καλημέρα.

Τρίμπαλης: Οκ

Λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2022, ο εμφανιζόμενος στα μηνύματα ως “Γιάννης Λαβράνος” γράφει “Καλησπέρα αύριο εννιά θα είναι εκεί! Οπότε οκτώ να είσαι εκεί θα έλεγα. Όλα καλά θα πάνε, ήρεμα”

Τρίμπαλης : Από το προσωπικό μου γραφείο υπάρχει περίπτωση να περάσουν;

Λαβράνος : Δε νομίζω.

Τρίμπαλης: Να μην το αναφέρουν εάν ρωτήσουν κάτι σχετικά.

Λαβράνος: Δεν λές κάτι, σαν γραφείο έχεις της Krikel.

Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή .