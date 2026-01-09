Άγνωστες πτυχές της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας όπου βρέθηκε μετά από απόφαση για βίαια προσαγωγή ένας από τους μάρτυρες που προέκυψαν από την ενδελεχή διαδικασία και δεν είχε εξεταστεί στο προηγούμενο στάδιο της έρευνας.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο πρώην τεχνικός διευθυντής της εταιρείας Krikel, Σωτήρης Ντάλας, φερόμενος συνεργάτης του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Γιάννη Λαβράνου, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε σημαντικές ερωτήσεις που του έθεσαν τόσο ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του δικαστηρίου, όσο και οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν κρυφές διαδρομές που μέχρι τώρα είχαν μείνει έξω από το κάδρο των ερευνών της δικαιοσύνης.

Αίσθηση προκάλεσε μάλιστα αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του μάρτυρα όχι μόνο από τους συνηγόρους αλλά και από την έδρα, με τον πρόεδρο στο τέλος της κατάθεσης του μάρτυρα να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης προκειμένου να ερευνηθεί για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Ο εν λόγω μάρτυρας κρίθηκε αναγκαίο να εμφανιστεί και να καταθέσει στο δικαστήριο λόγω των στοιχείων που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, καθώς το συγκεκριμένο πρόσωπο όπως και ομιδιος παραδέχθηκε είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο ο οποίος όπως είπε δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο Σωτήρης Ντάλλας δέχθηκε “βροχή” ερωτήσεων από την υποστήριξη της κατηγορίας με αφορμή μηνύματα που είχαν σταλεί από κινητό τηλέφωνο που αναγνώρισε ότι ήταν δικό του προς τον φερόμενο ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Κρικελ Σταμάτη Τρίμπαλη με ερωτήσεις ενόψει της κατάθεσης του στην Εξεταστική Επιτροπή που ερεύνησε την υπόθεση των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξέταση του στο δικαστήριο ο Σταμάτης Τρίμπαλης αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ήταν επί της ουσίας αχυρανθρωπος της Krikel και πως είχε λάβει γνώση των ερωτήσεων που δέχθηκε στην επιτροπή της Βουλής πριν εμφανιστεί για να πει όσα είχε καταθέσει.

Επιστρέφοντας στη σημερινή διαδικασία αξίζει να αναφέρουμε ότι ο μάρτυρας περιέγραψε αναλυτικά πως από το 2011 είχε προσληφθεί και εργαστεί σε εταιρείες ως τεχνικός υπεύθυνος από τον Γιάννη Λαβράνο.Ο ίδιος όμως αρνήθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Κρικελ που εργάστηκε εκείνος, όπως και ότι η εν λόγω εταιρεία είχε την παραμικρή σχέση με το κακόβουλο λογισμικό predator. Επίσης, αρνήθηκε επίσης ότι το δικό του εταιρικό όχημα απεικονίζεται σε φωτογραφία στο παρκινγκ των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της πολύωρης και εξαντλητικής εξέτασής του αποτέλεσαν οι ερωτήσεις της υποστήριξης κατηγορίας για τα μηνύματα που αναγνώστηκαν τα οποία φέρεται να είχε στείλει ο μάρτυρας στον Σταμάτη Τρίμπαλη πριν από την κρίσιμη κατάθεση του στη Βουλή αλλά και για μια σειρά δανείων που φέρεται να είχε λάβει από την εταιρεία.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσες, ο οποίος εκπροσωπεί το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη ρώτησε τον μάρτυρα επισταμένως και για μηνύματα που έχει στείλει στον Στάματη Τρίμπαλη, ο οποίος εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά στην κατάθεση του στο δικαστήριο είπε ότι λειτουργούσε για λογαριασμό του κατηγορούμενου επιχειρηματία. Από τα μηνύματα προκυπτει μεταξύ άλλων ότι κανόνιζαν συνάντηση στο σπίτι του κατηγορούμενου επιχειρηματία με τον κ. Τρίμπαλη πριν την κατάθεση του στην εξεταστική ενώ φαίνεται να έχουν σταλεί απο το κινητό του μάρτυρα και οι ερωτήσεις στον εμφανιζόμενο εκπρόσωπο της Krikel. Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται για ποιο λόγο έγινε αυτή η συνάντηση.

Ζ. Κέσσες (συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας) : Γιατί να πάτε στο σπίτι Λαβράνου με Τρίμπαλη, αφού δεν είχε σχέση με Krikel;

Μάρτυρας : Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί.

Νωρίτερα, ο μάρτυρας, ο οποίος γνωρίζει τον κατηγορούμενο επιχειρηματία από το 2013 και όπως είπε διατηρούν φιλικές σχέσεις, ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Λαβράνος δεν σχετίζεται με την Krikel.

Πρόεδρος : Είχε σχέση ο Λαβράνος με Κρίκελ;

Μάρτυρας : Δεν είναι μονοσημαντη η απάντηση. Είχε σχέση με εμάς επειδή ήταν παλιότερα εργοδότης μας.

Πρόεδρος : Ήταν τα ίδια άτομα στις δύο ίδια προσωπικό;

Μάρτυρας : Κάποια άτομα.

Πρόεδρος : Πως το εξηγείτε ;

Μάρτυρας : Λόγω γνωριμιών.

Πρόεδρος : Δε λέτε ότι υπήρχε συνεχεια της μίας εταιρείας με την άλλη;

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι το δικό του εταιρικό όχημα αποκονίζεται σε φωτογραφία στο παρκινγκ των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή.

Πρόεδρος : Ξέρετε για τις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή;

Μάρτυρας : Είχε τύχει να πάω μία δύο φορές. Τους ενδιέφερε ένα σύστημα για ασφαλείς επικοινωνίες. Είχαμε κάνει ένα δύο παρουσιάσεις αλλά δεν προχώρησε. Ήταν ένα δανέζικο σύστημα. Επειδή στον τΤπο παρουσιάστηκε μία φωτο με το αμάξι και υποτίθεται ότι είναι δικο μου, δεν ξέρω, δεν έχω καμία σχέση με αυτό το όχημα.

Πρόεδρος : Η εταιρεία Κρίκελ είχε τέτοιο όχημα;

Μάρτυρας : Ναι.

Πρόεδρος : Ποιος το χρησιμοποιούσε το όχημα που απεικονίζεται στη φωτογραφία;

Μάρτυρας : Δεν γνωρίζω. Εγώ είμαι προιστάμενος του τεχνικού τμήματος.

Πρόεδρος : Δεν ξέρετε ποιος απο τους υπαλλήλους το χρησιμοποιούσε;

Μάρτυρας : Όχι. Εγώ τον περισσότερο καιρό εκείνη την περίοδο ήμουν στην επαρχία.

«Δεν ήσασταν απόλυτα ειλικρινής σήμερα λυπάμαι για αυτό, θα εκτιμηθεί η κατάθεση σας μαζί με τα άλλα στοιχεία και μπορεί να διαβιβαστεί η δικογραφία να ξέρετε», είπε ο πρόεδρος στο τέλος της κατάθεσης του μάρτυρα.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα.