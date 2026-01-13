Οι προοπτικές συνεργασιών και επενδύσεων στην Ελλάδα αποτέλεσαν τον πυρήνα των επαφών που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο έλληνας υπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Επενδύσεων της χώρας Χαλίλ Αλ Φαλίχ – με τον οποίο συζήτησαν για τις ενεργειακές διασυνδέσεις και υποδομές, σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, τον οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης αλλά και τον East-Med Corridor, το ψηφιακό έργο οπτικού καλωδίου που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης δεδομένων της Ευρώπης – και τον υουργό Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου professor Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

Επίσης είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών και επιχειρηματικών κολοσσών, ανάμεσά τους τον Eric Trump, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Trump Organization που δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία, τους Yousef Al Shelash και Walid Almushred, πρόεδρο και CEO αντίστοιχα της Quara Holding, τον Ziad El Chaar, CEO της Dar Global, και Γ. Αντωνόπουλο, CEO της Alireza, με τους οποίους συζήτησε την προοπτική επενδύσεων στην Ελλάδα. Σήμερα, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στην Υπουργική Συνάντηση του Future Minerals Forum και θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al.

Πρώτη έξοδος στις αγορές για το 2026

Ποδαρικό στις αγορές με νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου κάνει για το 2026 ο ΟΔΔΗΧ. Η Ελλάδα προσέλαβε ως αναδόχους τις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της χρονιάς. H Αθήνα στοχεύει να αντλήσει έως 8 δισ. ευρώ από τις αγορές φέτος, έναντι περίπου 7,5 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2026 υπολογίζονται στα 24,677 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από τις εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης και από τη χρήση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων.

Στόχος η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι

Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται στο πεδίο της οικονομίας καθώς και τις βασικές προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου για το νέο έτος παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Κατά τη συνάντηση που είχαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι, επισημαίνοντας τη σύνδεση των μακροοικονομικών αποτελεσμάτων με την καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, βασικοί άξονες για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελούν η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η προσέλκυση επενδύσεων και η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνεχάρη τον υπουργό για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την όχι μόνο προσωπική επιτυχία αλλά και επιτυχία της χώρας, αποτέλεσμα των θυσιών και της υπομονής του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια. Οπως σημείωσε, η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας επιτρέπει πλέον στην Ελλάδα να φιλοδοξεί στην πλήρη εδραίωση της επενδυτικής βαθμίδας και στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της αξιοπιστίας.

Ομάδα ελέγχων για το ΤΑ

Στη σύσταση ομάδων ελέγχου προχωρά το αμέσως επόμενο διάστημα η Υπηρεσία Διαχείρισης Εργων Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ομάδες ελέγχου θα στελεχωθούν από μέλη του Μητρώου Ελεγκτών – Επαληθευτών και αντικείμενό τους θα είναι η διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους χώρους υλοποίησης έργων που έχουν ενταχθεί στις δράσεις του ΥΠΑΑΤ και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πράσινο φως από ΕΚΤ

Θέμα ημερών εκτιμάται πως είναι η έγκριση της ΕΚΤ για την αύξηση της συμμετοχής της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole στην ιταλική Banco BPM πάνω από το 20% και με μέγιστο όριο το 29,9%, για το οποίο η Credit Agricole έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα εργαλεία. Το γαλλοϊταλικό «ντιλ», που πραγματοποιείται στα πρότυπα της συμφωνίας UniCredit – Alpha Bank, δείχνει εξάλλου τη σταθερή το τελευταίο διάστημα στάση της ΕΚΤ υπέρ των διασυνοριακών συνεργασιών και συγχωνεύσεων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά.

Smartphones: ισχυρότερη ζήτηση

Οι παγκόσμιες αποστολές έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphone) αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση το 2025, χάρη στην ισχυρότερη ζήτηση και την οικονομική δυναμική στις αναδυόμενες αγορές, δείχνουν στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία ερευνών Counterpoint Research. Η Apple ηγήθηκε της αγοράς με μερίδιο 20%, το μεγαλύτερο μεταξύ των πέντε κορυφαίων εμπορικών σημάτων, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές πωλήσεις της σειράς iPhone 17, σύμφωνα με την Counterpoint. Η Samsung κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο 19%, ενώ η Xiaomi κατέλαβε την τρίτη θέση με μερίδιο 13%, υποστηριζόμενη από τη σταθερή ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές. Η παγκόσμια αγορά smartphone αναμένεται να δεχτεί πλήγμα το 2026 εν μέσω ελλείψεων σε μικροτσίπ και αυξανόμενου κόστους εξαρτημάτων, καθώς οι κατασκευαστές τέτοιων μικροτσίπ δίνουν προτεραιότητα στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έναντι των ηλεκτρονικών χειρός, θεωρεί η Counterpoint.