Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατέγραψε η σημερινή έκδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 51 δισ. ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ, ενώ η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στο mid-swaps +58 μονάδες βάσης (περί το 3,46%), χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση των +60 έως +65 μονάδων βάσης (3,48% – 3,53%).

Η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές εντός του 2026, προκειμένου να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το Δημόσιο είχε συγκεντρώσει περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Για το 2026 έχουν επίσης προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και μειώνει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ), η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε χθες στο 3,35%, με το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη σταθερή βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τα ελληνικά ομόλογα.

Παράλληλη έξοδος του EFSF στις αγορές

Η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές συνέπεσε χρονικά με εκείνη του European Financial Stability Facility (EFSF). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας άντλησε 7 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο των δανειακών του αναγκών για το έτος.

Από αυτά, τα 4 δισ. ευρώ προήλθαν από 10ετές ομόλογο με απόδοση 3,125%, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ αντλήθηκαν μέσω τριετούς τίτλου με απόδοση 2,375%. Και οι δύο εκδόσεις συγκέντρωσαν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις συνολικές προσφορές να υπερβαίνουν τα 52 δισ. ευρώ.