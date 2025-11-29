- ανεβάσει τα yields στα 30ετή ευρωπαϊκά ομόλογα,
- αυξήσει την αστάθεια στα swaps,
- ανησυχήσει διαχειριστές όπως BlackRock και Aviva.
Δημοφιλή
- 1
Δωρεάν ένσημα για ανέργους μέχρι τη σύνταξη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- 2
Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δωριστεί για την έρευνα της μετωποκροταφικής άνοιας
- 3
Τα Μερομήνια είχαν προβλέψει την κακοκαιρία «Adel»! Τα σημάδια για τον χιονιά του Δεκέμβρη και το spoiler για τον Γ
- 4
Εκατοντάδες Αλβανοί στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας - Σημαίες, κόρνες και χοροί
- 5
Νέο διαβατήριο: Πότε εκδίδεται, πότε δεν χορηγείται και πόσο διαρκεί – Όλες οι αλλαγές και τα κόστη
- 6
Χωρίς λαϊκές αγορές η χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
- 7
Προσωπικός αριθμός και νέα ταυτότητα: Όσα δεν σου είπαν για την έκδοσή της
- 8
Τέλος η εποχή της… μυστικής διαθήκης: Έρχεται το deal ζωής με τους κληρονόμους σου
- 9
Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή - Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν
- 10
«Δεχόταν πολλές απειλές από κυκλώματα ναρκωτικών» – Τι δήλωσε ο πατέρας του λιμενικού που βρέθηκε μαχαιρωμέ
Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα – Διαγράφονται αυτόματα πρόστιμα και προσαυξήσεις
Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα συστήματα πληρωμών των τραπεζών την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία […]
Σιωπηλή «παύση» στα ομόλογα 30ετίας
Η Βρετανία μπλοκάρει τα μακροπρόθεσμα gilts και στέλνει μήνυμα–προειδοποίηση στην Ευρώπη
Χριστούγεννα 2025: Τι πρέπει να ξέρετε πριν κλείσετε Airbnb – Όλες οι αλλαγές
Με την έναρξη της εορταστικής περιόδου, όσοι σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από 1 Οκτωβρίου 2025 ισχύουν νέα αυστηρά μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καταλυμάτων, ειδικά σε περιόδους αιχμής όπως οι γιορτές. Τα βασικά σημεία: Απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας: Όλα […]
Έρχεται η Cyber Monday – Τι προτείνουν οι experts για μοναδικά deals
Η Cyber Monday έρχεται και μαζί της τα πιο καυτά online deals της χρονιάς! Από gadgets και μόδα μέχρι ταξίδια και προϊόντα ομορφιάς, οι εκπτώσεις φτάνουν έως και 70%, αλλά προσοχή… είναι μόνο για λίγες ώρες! Μην χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ό,τι θέλετε σε απίθανες τιμές – φέτος η Cyber Monday σας καλεί να […]
Μην χάσετε την Travel Tuesday! Ταξίδια με έως 25% έκπτωση την Τρίτη
Μετά τον καταναλωτικό «πυρετό» της Black Friday και της Cyber Monday, ένα νέο εμπορικό φαινόμενο κερδίζει έδαφος στον χώρο του τουρισμού: η Travel Tuesday. Η ημέρα αυτή καλεί τους καταναλωτές να επενδύσουν σε εμπειρίες και ταξίδια αντί για υλικά αγαθά, προβάλλοντας την αξία των αναμνήσεων έναντι των αντικειμένων. Η Travel Tuesday ακολουθεί το Σαββατοκύριακο των […]