Η JP Morgan συστήνει στους πελάτες της να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα, καθώς προτείνει ξεκάθαρα long θέση και όπως τονίζει, παραμένουν ελκυστικά σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Στη νέα της ανάλυση (Global Fixed Income Markets Weekly, 27 Σεπτεμβρίου 2025) αναφέρει ότι τα ελληνικά 10ετή ομόλογα έχουν υποαποδώσει σε σχέση με τα ισπανικά και διαπραγματεύονται φθηνότερα, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρία για αγορές.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η Ελλάδα συνδυάζει:

σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους,

διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων,

ρυθμό ανάπτυξης για το 2025 κοντά στο 2,3%, υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης,

σπάνια πολιτική σταθερότητα με ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία.

Η θετική αυτή αποτίμηση ενισχύεται και από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις διεθνών οίκων, που φέρνουν την Ελλάδα όλο και πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα Α-, διευρύνοντας τη δεξαμενή θεσμικών επενδυτών.