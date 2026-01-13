Σε στρατηγική συνεργασία με την SPV Axis Maritime Corp. υπό την ηγεσία κ. Νικόλα Μαδιά προχώρησε η Capital-Executive Ship Management Corp.

Η επιχείρηση με την νέα επωνυμία, Capital Axis Maritime Corp., θα παρέχει εσωτερικές εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης σε στόλο είκοσι (20) πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, που αποτελείται από δύο (2) Newcastlemax, τέσσερα (4) Capesize και επτά (7) Kamsarmax και Panamax πλοία που βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία, καθώς και επτά (7) νεότευκτα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου Capesize, η παράδοση των οποίων έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Ο στόλος έχει συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 3,0 εκατ. dwt και μέση ηλικία οκτώ ετών.