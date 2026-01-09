Η ελληνική Κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί πολιτικά, όχι επειδή πείθει κοινωνικά, ο προοδευτικός χώρος παραμένει κατακερματισμένος, εσωστρεφής και χωρίς κοινό ορίζοντα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκλογικό. Είναι βαθιά πολιτικό. Η κοινωνία δεν βλέπει απέναντι στη ΝΔ, που φθείρεται από τις συνεχείς «αστοχίες», έναν πειστικό εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Βλέπει κόμματα που συνομιλούν περισσότερο με το παρελθόν τους παρά με τις πραγματικές αγωνίες του παρόντος: το κόστος ζωής, την ανασφάλεια, την εργασία, το κράτος πρόνοιας, τη δημοκρατική ποιότητα των θεσμών.

Αν η Κεντροαριστερά θέλει να επιστρέψει ως δύναμη αλλαγής, χρειάζεται κάτι περισσότερο από εκλογικές συγκολλήσεις ή ευκαιριακές συνεργασίες. Χρειάζεται νέο αφήγημα. Ενα αφήγημα που να μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς λαϊκισμό, για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, για κράτος ισχυρό αλλά όχι αυταρχικό. Ενα αφήγημα που να απαντά καθαρά στο ερώτημα: πώς θα ζει καλύτερα ο πολίτης σε πέντε χρόνια;

Αυτό το αφήγημα δεν μπορεί να παραχθεί από ένα κόμμα μόνο του. Απαιτεί ένα πολιτικό «Big Bang»: μια γενναία στρατηγική συγκλίσεων. Οχι με όρους απορρόφησης ή ηγεμονισμού, αλλά με όρους ισότιμης συνδιαμόρφωσης.

Η ιστορία δείχνει ότι οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές δεν γεννιούνται από μικρούς συμβιβασμούς, αλλά από μεγάλες αποφάσεις. Αν η Κεντροαριστερά συνεχίσει να λειτουργεί ως άθροισμα μοναχικών πορειών, θα παραμείνει χρήσιμη μόνο ως σχολιαστής της εξουσίας. Αν όμως τολμήσει τη σύνθεση, μπορεί να ξαναγίνει διεκδικητής της.

Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι αν χρειάζεται ένας αντίπαλος πόλος στη ΝΔ. Είναι αν υπάρχει το πολιτικό θάρρος να δημιουργηθεί.

Ο Σταμάτης Μαλέλης είναι γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του MEGA