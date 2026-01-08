Οταν ο Σωκράτης Φάμελλος σήκωσε το τηλέφωνό του το βράδυ της Τρίτης για να μιλήσει με τον Νικόλα Φαραντούρη, φέρεται να του τόνισε πως η αμφιθυμία που έδειχνε για την πιθανότητα να συμπλεύσει στο μέλλον με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «προσβάλλει τους ψηφοφόρους» του ΣΥΡΙΖΑ και του ζήτησε να ξεκαθαρίσει πως η φημολογία μεταπήδησής του δεν ισχύει. Εκείνος, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, δεσμεύτηκε να το κάνει, όμως οι χθεσινές δηλώσεις του δεν ξεμπέρδεψαν το κουβάρι – στις φράσεις «ενώνω τη φωνή μου με την Καρυστιανού» και «αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο θα ενημερώσω αρμοδίως» είδαν υπεκφυγή. Επί της ουσίας, κατέληξαν στην Κουμουνδούρου, ο Φαραντούρης έμενε μέχρι να φύγει.

Η διαγραφή του εκτιμήθηκε ότι ήταν μονόδρομος, ενώ ζητήθηκε από τον Φαραντούπαυλος ασλανιη να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη – από τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάριζαν πως «θέλουν ευρωβουλευτές που δεν θα χρησιμοποιούν τις ψήφους που έλαβαν ως ΣΥΡΙΖΑ και θα εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους χωρίς κρυφά χαρτιά, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κρυφή ατζέντα». Από τη δική του πλευρά, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δήλωσε πως συνεχίζει απερίσπαστος το έργο του στην Ευρωβουλή και πως λογοδοτεί «μόνο στους συμπολίτες μας που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού».

Ποια άλλα ονόματα ακούγονται

Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, που δεν συζητιέται μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αν το κόμμα Καρυστιανού (παρότι εκείνη δηλώνει το αντίθετο) θα «μαζέψει» και πολιτικά στελέχη. Εκτός του Φαραντούρη, η φημολογία, που δεν έχει επιβεβαιωθεί, κάνει λόγο για επαφές και προσεγγίσεις προς τον ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην της ΝΔ, Μάριο Σαλμά και στην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ (και πρώην στέλεχος των ΑΝΕΛ) Ελενα Κουντουρά. Πιο ενδιαφέρουσα, ωστόσο, είναι η περίπτωση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ (ο οποίος επίσης προέρχεται από τους ΑΝΕΛ), Βασίλη Κόκκαλη. Ο Κόκκαλης, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Φαραντούρη πριν από τη διαγραφή του (Open), είπε πως ο ίδιος διακρίνει περισσότερο άγχος και φόβο στη ΝΔ για το ενδεχόμενο η Καρυστιανού να πολιτευθεί. «Είτε διαφωνεί κάποιος είτε συμφωνεί με την απόφασή της να κάνει κόμμα, ένα είναι σίγουρο: η Μαρία Καρυστιανού είναι σύμβολο για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. (…) Το αν εγώ φλερτάρω με οποιοδήποτε κόμμα είναι δικό μου θέμα» τόνισε.

«Κανένας συγγενής δεν είναι μαζί της»

Οι αντιδράσεις από τις εξαγγελίες Καρυστιανού, πάντως, ήρθαν χθες τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον Παύλο Ασλανίδη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο οποίος περιέγραψε τις αποστάσεις που υπάρχουν πια μεταξύ της Καρυστιανού και των υπολοίπων συγγενών. «Δεν πρέπει ο συλλογικός πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης» ανέφερε στο Mega ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως στην κυβέρνηση διαχωρίζουν μια μητέρα που έχασε το παιδί της από μια εν δυνάμει πολιτική αρχηγό.

«Απ’ ό,τι άκουσα το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό» ανέφερε από τη δική του πλευρά ο Ασλανίδης (Παραπολιτικά FM), τονίζοντας πως οι συγγενείς έφτιαξαν τον Σύλλογο μόνο για τα Τέμπη και όχι «για την κομματικοποίηση», γιατί «το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες». Ο Ασλανίδης εκτίμησε πως μπορούν να προκριθούν εκλογές στον Σύλλογο νωρίτερα από τον Μάρτιο, όταν τελειώνει η θητεία της Καρυστιανού ως προέδρου, ενώ διαμήνυσε πως, στην επέτειο, η Καρυστιανού «σαν γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως σαν πολιτικό πρόσωπο». Παράλληλα, υποστήριξε πως «κανένας συγγενής δεν είναι μαζί της σε αυτό το εγχείρημα», είτε μετέχει στον Σύλλογο είτε όχι.