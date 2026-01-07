Με αναφορά σε παλιά ελληνική ταινία σχολίασε με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς προηγούμενο ποστ χρήστη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι τον αδίκησε υποστηρίζοντας πως η Μαρία Καρυστιανού δεν πρόκειται να πολιτευτεί.

Ο πατέρας που έχασε δύο κόρες και μία ανιψιά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών παρέπεμψε σε σκηνή από την κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

«Θυμάσαι το έργο “Η δε γυνή να φοβάται τον άντρα”; Φαντάσου τη σκηνή στο δικαστήριο: Ο Αντωνάκης από τη μία με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε μια καινούργια εκδοχή», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Πλακιάς.