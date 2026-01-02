«Σκηνές σαν σε πόλεμο». Ετσι επιγράφει στην ελβετική εφημερίδα «Tages-Anzeiger» αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας στην οποία μετατράπηκε ο εορτασμός για την Πρωτοχρονιά στο μπαρ Le Constellation, στην καρδιά του πολυτελούς θερέτρου Κραν Μοντανά, στη Νοτιοδυτική Ελβετία, όπου εκδηλώθηκε η – επισήμως αδιευκρίνιστης αιτίας – πυρκαγιά στη 1.30 π.μ. τοπική ώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, σύμφωνα με τις ελβετικές Αρχές, περίπου 40 νεκροί (47, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «χαοτική») και 115 τραυματίες, οι 80 σε κρίσιμη κατάσταση, κυρίως νέοι και διαφόρων εθνικοτήτων που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ένεκα των σοβαρών εγκαυμάτων. Μεταξύ των θυμάτων αναφέρονται ήδη Γάλλοι και Ιταλοί. Η ταυτοποίηση ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Επιζώντες και αυτόπτες μάρτυρες εξιστορούν ότι πυκνός μαύρος καπνός έβγαινε από το κτίριο, άνθρωποι τυλιγμένοι στις φλόγες έτρεχαν ουρλιάζοντας μέσα στην παγωμένη νύχτα, ενώ άλλοι κείτονταν άψυχοι στον δρόμο. «Είμαστε στην αρχή της έρευνας», ανέφερε η γενική εισαγγελέας της Ελβετίας. «Πρώτα ξέσπασε η φωτιά και αυτή οδήγησε πιθανόν σε έκρηξη», ανέφερε, αποκλείοντας το ενδεχόμενο επίθεσης, τρομοκρατικής ή μη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στην ελβετική εφημερίδα «24 heures» και στο γαλλικό δίκτυο BFM, η φονική πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο τμήμα του κλαμπ, όταν μια σερβιτόρα, που τη μετέφερε στους ώμους του άλλο μέλος του προσωπικού, κρατούσε ένα βεγγαλικό τούρτας γενεθλίων σε μπουκάλι σαμπάνιας πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή του μπαρ. «Η φωτιά εξαπλώθηκε στο ταβάνι πολύ γρήγορα», είπε στο BFM TV μία από τους επιζώντες της τραγωδίας, περιγράφοντας πώς κατάφερε εν μέσω πανικού να ανέβει μια στενή σκάλα προς το ισόγειο και να βγει εγκαίρως έξω από το φλεγόμενο κτίριο. «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας».

Αν και οι ελβετικές Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα αίτια, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο επιβεβαίωσε στο δίκτυο Sky TG24 – επικαλούμενος τις τοπικές Αρχές – ότι η φωτιά ξεκίνησε από πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, που έβαλε φωτιά στην οροφή. Με τα εύλογα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας να συσσωρεύονται, ελβετικά ΜΜΕ και μαρτυρίες αναφέρουν ότι θαμώνες του μπαρ και πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σπάσουν παράθυρα για να μπορέσει το πλήθος – ακόμη αγνώστου αριθμού – να γλιτώσει από την πύρινη κόλαση, καθώς η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή.

Πρόκειται για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας, δήλωσε χθες ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, κηρύσσοντας πενθήμερο εθνικό πένθος για μια τραγωδία που εκτείνεται πέραν των ελβετικών συνόρων και, παραδόξως για τα δεδομένα της πλούσιας χώρας της Κεντρικής Ευρώπης, θυμίζει κατά πολύ ως προς την τραγική εξέλιξη την περσινή πολύνεκρη τραγωδία σε κλαμπ της Βόρειας Μακεδονίας.

#ALERTE_INFO | #Suisse : Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d’un incendie survenu dans un bar à #Crans_Montana, alors qu’elles célébraient le Nouvel An, selon les autorités locales. Des images et vidéos diffusées dans les heures suivant la tragédie montrent le… pic.twitter.com/iG2qlEJ9FF — Le Monde en 24h (@c_lemondeen24h) January 1, 2026

Εν προκειμένω, η επόμενη πράξη του δράματος είναι διπλή: αναγνώριση των νεκρών και περίθαλψη των βαριά τραυματισμένων. Καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το ορεινό Κραν Μοντανά παρέμενε χθες αποκλεισμένο και στην περιοχή επιβλήθηκε απαγόρευση των πτήσεων, καθώς το τοπικό νοσοκομείο είχε κατακλυστεί από σοβαρά εγκαυματίες, με κατάμεστες τις κλίνες στη Μονάδα Εντατικής στο καντόνι του Βαλέ και με ελικόπτερα να μεταφέρουν όσους ήταν σε πιο κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένες κλινικές, κυρίως στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Λωζάννης και της Ζυρίχης (τα μόνα κέντρα εγκαυμάτων στην Ελβετία), όπως και σε νοσοκομεία στη Σιόν και τη Γενεύη, ακόμη και στο κοντινό Μιλάνο της Ιταλίας.

«Η πλειονότητα των εγκαυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση», ανέφεραν οι ελβετικές Αρχές. Αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας, απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους και πρωτίστως στους επισκέπτες του Κραν Μοντανά, δημοφιλούς προορισμού για τους λάτρεις του χειμερνιού σκι, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων, προκειμένου να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το επιβαρυμένο τοπικό σύστημα υγείας, ένεκα της πρωτοχρονιάτικης τραγωδίας.

Ο ένας μετά τον άλλο, ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν οδύνη και συμπαράσταση στην Ελβετία για το πολύνεκρο δυστύχημα. Εν αναμονή πάντως της άσκησης ποινικών διώξεων, παραμένει μέγα ερώτημα η έλλειψη μέτρων ασφαλείας, και δη σε ένα από τα πλέον πολυτελή χειμερινά θέρετρα της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και αναζητεί εναλλακτικές οικονομικής ανάπτυξης, ενώ πρόκειται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλπικού Σκι το επόμενο έτος.