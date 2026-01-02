Ο πρώτος νεκρός που ταυτοποιήθηκε από τη φονική πυρκαγιά της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ χιονοδρομικού θερέτρου στις Άλπεις είναι ο 17χρονος Ιταλός γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Οπως αναφέρει η Daily Mail, o θάνατός του επιβεβαιώθηκε μέσω ανάρτησης στο Instagram από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία τον αποχαιρέτησε ως «νέο αθλητή που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες». «Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι τον αγάπησαν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Γκαλεπίνι διασκέδαζε στο μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς. Η τραγωδία άφησε πίσω της περισσότερους από 40 νεκρούς και 115 τραυματίες.

View this post on Instagram A post shared by federazioneitalianagolf (@federazioneitalianagolf)

Ο 17χρονος, από τη Γένοβα, βρισκόταν ανάμεσα στους 13 Ιταλούς που αγνοούνταν, σύμφωνα με λίστα του υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας. Ο πατέρας του είχε σπεύσει στο μπαρ για να τον αναζητήσει, ενώ η οικογένεια είχε απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

Ο νεαρός αθλητής, που ζούσε στο Ντουμπάι, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας γκολφ της Ιταλίας και είχε φτάσει έως την 2440ή θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Ήταν γνωστός στην ερασιτεχνική και νεανική σκηνή του γκολφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το GolfDigestme.com.

Θεωρούνταν πολλά υποσχόμενο ταλέντο, με συχνές συμμετοχές σε τουρνουά στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Omega Dubai Creek Amateur Open 2025.

Καθώς τα μηνύματα θλίψης για τον Γκαλεπίνι πληθαίνουν, οικογένειες αγνοουμένων στο θέρετρο του Κραν-Μοντάνα δείχνουν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μάθουν νέα τους μετά τη φωτιά στο υπόγειο μπαρ.

Συζητήσεις σε εξέλιξη για την μεταφορά ειδικών για εγκαύματα από τη Γαλλία

Μετά την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά τα νοσοκομεία της περιοχής παραμένουν υπό πίεση. Όπως μεταδίδει το BBC, o πρόεδρος του καντονιού Valais, δήλωσε σήμερα το πρωί στο ελβετικό ραδιόφωνο ότι πολλοί υπάλληλοι ήρθαν στην εργασία τους την ημέρα του ρεπό τους για να βοηθήσουν και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την προσέλκυση επιπλέον ειδικών για εγκαύματα από τη Γαλλία.

No terror attack, no explosion in Crans Montana. Just an incompetent fire inspector paired with bad luck. pic.twitter.com/PxC9BE1NMU — Konstantin F. Prinz (@kfp) January 1, 2026

Εν τω μεταξύ, η αγωνιώδης αναμονή για τους αγνοούμενους συνεχίζεται. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Valais δήλωσε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις οικογένειες, πρόσθεσε, και ομάδες φροντίδας βρίσκονται στην περιοχή για να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη.

6,5 στα 10 όσον αφορά την ασφάλεια»

Σύμφωνα με τη Daily Mail το μπαρ είχε αξιολογηθεί με μόλις 6,5 στα 10 όσον αφορά την ασφάλεια, με τον συνδυασμό εύφλεκτων εσωτερικών υλικών και περιορισμένων διεξόδων διαφυγής να αναδεικνύεται πλέον ως βασικός παράγοντας της φονικής πυρκαγιάς.

Ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με ξύλινη επίπλωση και υλικό τύπου αφρού στην οροφή και διέθετε μόνο μία στενή σκάλα για τους θαμώνες που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η φωτιά εντάθηκε ραγδαία και εξελίχθηκε σε φαινόμενο «flashover», κατά το οποίο η ακραία θερμότητα προκάλεσε την ταυτόχρονη ανάφλεξη σχεδόν όλων των αντικειμένων στον κλειστό χώρο, αφήνοντας στους ανθρώπους ελάχιστες πιθανότητες διαφυγής.

Μάρτυρες πιστεύουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικό κατά τη διάρκεια της σερβιρίσματος σαμπάνιας που άναψε την οροφή πάνω από το γεμάτο μπαρ λίγο μετά τις 1:30 π.μ. την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c’est triste….. pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

Δύο Γαλλίδες, η Έμμα και η Αλμπάν, δήλωσαν στα γαλλικά ΜΜΕ ότι βρισκόταν στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά, η οποία, κατά την άποψή τους, ξεκίνησε όταν μια σερβιτόρα έβαλε «κεράκια γενεθλίων» πάνω σε μερικές φιάλες σαμπάνιας.

Είπαν: «Σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Όλα ήταν φτιαγμένα από ξύλο».

Οι δύο γυναίκες πρόσθεσαν ότι οι φλόγες «άρχισαν να υψώνονται πολύ γρήγορα».

Είπαν ότι η εκκένωση του κτιρίου ήταν «πολύ δύσκολη», καθώς η έξοδος κινδύνου ήταν «στενή» και οι σκάλες που οδηγούσαν έξω ήταν «ακόμα πιο στενές».