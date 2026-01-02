Το ζευγάρι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς με δεκάδες νεκρούς.

Οι Μορέτι άνοιξαν το μπαρ τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από διακοπές στην περιοχή, καθώς –όπως είχαν δηλώσει– είχαν «ερωτευτεί» το θέρετρο. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Κραν Μοντανά, το «Le Constellation» παρουσιαζόταν ως «κομψός χώρος με εορταστική ατμόσφαιρα» και ήταν από τα λίγα μπαρ που επέτρεπαν την είσοδο σε άτομα άνω των 16 ετών.

Το ζευγάρι, που έχει έναν γιο, κατοικεί στην Κορσική. Το Κραν Μοντανά αποτελεί δημοφιλή προορισμό για Γάλλους τουρίστες, τόσο για σκι όσο και για γκολφ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Sun, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν εκείνη την ημέρα σε άλλο κατάστημά τους. Πηγές που επικαλείται το ίδιο μέσο αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε σοκ, ενώ οι λογαριασμοί του μπαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαγραφεί.

Η πορεία του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Από την ίδρυση του «Le Constellation», οι Μορέτι επεκτάθηκαν ανοίγοντας και άλλα εστιατόρια στην Ελβετία, αποκτώντας φήμη για την εργατικότητα και την επιχειρηματική τους επιτυχία. Ο Ζακ Μορέτι είχε δηλώσει σε τοπική εφημερίδα πως το κτίριο του μπαρ ήταν εγκαταλελειμμένο και ότι ανέλαβε προσωπικά μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης, οι οποίες διήρκησαν περίπου έξι μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του BBC που επισκεπτόταν συχνά το Κραν Μοντανά, αν και το θέρετρο θεωρείται πολυτελές, το «Le Constellation» δεν ξεχώριζε για την κομψότητά του. Στον επάνω όροφο υπήρχε χώρος με τηλεοράσεις για προβολή ποδοσφαιρικών αγώνων, ενώ στο ισόγειο λειτουργούσε μεγάλο μπαρ όπου οι επισκέπτες έπιναν και χόρευαν. Ο χώρος μπορούσε να φιλοξενήσει έως 300 άτομα και διέθετε μικρή βεράντα.

Η μοιραία βραδιά της Πρωτοχρονιάς

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το Κραν Μοντανά γεμίζει από Ελβετούς και ξένους τουρίστες. Την Πρωτοχρονιά, το «Le Constellation» ήταν κατάμεστο από επισκέπτες που γιόρταζαν την έλευση του 2026.

Ένα διαφημιστικό βίντεο που είχε αναρτηθεί στο YouTube τον Μάιο του 2024 έδειχνε γυναίκες με κράνη μοτοσικλέτας να περπατούν μέσα στο μπαρ κρατώντας μπουκάλια αλκοόλ και βεγγαλικά. Η λεζάντα, στα γαλλικά, ανέφερε: «Το Constellation Crans-Montana σας καλωσορίζει καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 π.μ., 365 ημέρες τον χρόνο, χωρίς διακοπή».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας. Ωστόσο, οι αρχές τονίζουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να καθοριστεί με ακρίβεια η αιτία της τραγωδίας.