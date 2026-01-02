Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας και την πολιτική προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.
