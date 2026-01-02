Σοκ προκάλεσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στη γαλλική Μετς η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του 19χρονου Ταχίρις Ντος Σάντος, έπειτα από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντάνα.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο δημοφιλές χειμερινό θέρετρο για τις γιορτές και ήταν ανάμεσα στους τραυματίες της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation». Ο 19χρονος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στη Γερμανία, όπου νοσηλεύεται και λαμβάνει εξειδικευμένη θεραπεία.
Η γαλλική ομάδα επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανακοίνωση, εκφράζοντας βαθιά οδύνη για τον τραυματισμό του νεαρού παίκτη.
«Η Μετς ανακοινώνει με βαθιά οδύνη ότι ο Ταχίρις Ντος Σάντος, ποδοσφαιριστής–ασκούμενος του συλλόγου με καταγωγή από το Mont-Saint-Martin, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντάνα (Ελβετία) τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Βαριά εγκαυματισμένος, ο 19χρονος νεαρός παίκτης των “Γκρενά” μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία», αναφέρει η ανακοίνωση.
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.
L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.
— FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026
