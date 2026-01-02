«Ποτέ δεν θα δω κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα», εξηγεί ο 19χρονος Τζιάνι, αναφερόμενος σε όσα φρικτά διαδραματίστηκαν στο μπαρ «Constellation» στο Κραν Μοντανά. Ο Τζιάνι, 19 ετών, φοιτητής μηχανολογίας και κάτοικος της Γενεύης, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν πριν και μαζί με τις υπηρεσίες διάσωσης και μιλά για όσα τραγικά έζησε.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα L’ Essentiel, ήταν λίγο μετά τις 1:40 το πρωί όταν ο Τζιάνι κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. «Μια φίλη μου έπρεπε να πάει στο Constellation. Έφτασε περίπου πέντε λεπτά μετά την τραγωδία. Άκουσε δυνατούς κρότους και είδε φλόγες». Ο ίδιος δεν ήταν μακριά και πήγε αμέσως στο σημείο.

Κατά την άφιξή του, δεν υπήρχαν ακόμη πυροσβέστες ή ασθενοφόρα. «Οι διασώστες έφτασαν αρκετά γρήγορα, αλλά από μακριά. Τα ασθενοφόρα άργησαν πολύ». Εν τω μεταξύ, η σκηνή ήταν αφόρητη. «Άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος, γυμνοί από τη μέση και πάνω, παραμορφωμένοι, καμένοι. Όλοι μπορούσαν να το δουν».

Αφού ο χώρος αποκλείστηκε, ο 19χρονος προσφέρθηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες, έχοντας κάποια μικρή εμπειρία στην πολιτική προστασία. «Δεν επαρκούσαν τα χέρια. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο κακή κατάσταση», τονίζει. Αρχικά βοήθησαν όσους μπορούσαν ακόμη να κινηθούν, όμως όσο περνούσε η ώρα τα περιστατικά γίνονταν όλο και πιο σοβαρά. «Εκτεταμένα εγκαύματα. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Το δέρμα των ανθρώπων ήταν μαυρισμένο, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω του».

«Το απόλυτο χάος»

Μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, δημιούργησαν αυτοσχέδια φορεία χρησιμοποιώντας μεταλλικές βάσεις από καναπέδες για να απομακρύνουν τους τραυματίες. Ο αριθμός των τραυματισμένων ήταν τεράστιος. Η έλλειψη εξοπλισμού και προσωπικού οδήγησε σε σκληρές αποφάσεις. «Κάποιες φορές έπρεπε να αφήσουμε ανθρώπους στο έδαφος για να πάμε να βγάλουμε άλλους που ήταν ακόμη μέσα», περιγράφει, κάνοντας λόγο για απόλυτο χάος. «Άνθρωποι σχεδόν ακρωτηριασμένοι, που δεν ανταποκρίνονταν πια. Καρδιοαναπνευστικές αναζωογονήσεις. Είδα πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου».

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν μέχρι το ξημέρωμα, μεταξύ 1:40 και 5:00 το πρωί, με θερμοκρασία -11 βαθμούς. «Έπρεπε να τρέξω να βρω κουβέρτες στα μπαρ της γειτονιάς». Ο πανικός ήταν απόλυτος. «Δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ένα παιδί από έναν ενήλικα, μια γυναίκα από έναν άνδρα, τόσο πολύ είχαν καεί οι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να τους αναγνωρίσεις». Παρά την φρίκη, ο Gianni είναι πεπεισμένος ότι έσωσε ζωές. «Είμαι σίγουρος ότι βοήθησα ανθρώπους. Πολύ λίγοι πολίτες ήρθαν να βοηθήσουν: μόνο τρεις ή τέσσερις». Ακόμα και οι επαγγελματίες ήταν μερικές φορές αδύναμοι να ανταπεξέλθουν. «Οι πυροσβέστες έκλαιγαν. Ήταν χειρότερο από ταινία τρόμου».

Ακόμα και σήμερα, ο νεαρός δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει αυτό που έζησε. «Η αδρεναλίνη κυριάρχησε όλη τη νύχτα. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει». Ωστόσο, λυπάται για την απουσία παρακολούθησης από την πλευρά της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής. «Δεν μου προσφέρθηκε καμία βοήθεια, καμία ιατρική περίθαλψη, ενώ είχα εκτεθεί στον καπνό. Ο μόνος που μου μίλησε ήταν ένας αστυνομικός που μου ζήτησε να φύγω».