Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκεται ξαφνικά ο Παναθηναϊκός μες στο καταχείμωνο. Από τη μια πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για ενδεχόμενη πώλησή του, με τελευταίο «χτύπημα» από την ιταλική «Tuttosport», και από την άλλη βρίσκεται σε αναζήτηση παικτών που θα στηρίξουν τα σχέδια του Ράφα Μπενίτεθ για αντεπίθεση στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Παρά τις διαψεύσεις από πλευράς Πρασίνων για πώληση της ΠΑΕ, ο καπνός συνεχίζει να αναδύεται από μια φωτιά που φαίνεται πως σιγοκαίει απειλώντας τη σταθερότητά του. Είναι πολλοί οι φίλοι της ομάδας που επιθυμούν αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της μήπως και μπει τέλος στη 15χρονη ανομβρία σε τίτλους πρωταθλήματος. Η φημολογία θα αναδεύσει ξανά τις τάσεις αντίδρασης προς το πρόσωπο του Γιάννη Αλαφούζου, οι οποίες είχαν καταλαγιάσει το τελευταίο διάστημα, μετά την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ και την πρόοδο των εργασιών στο νέο γήπεδο.

Είναι βέβαιο πως οι φημολογούμενες εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό θα επηρεάσουν τις κινήσεις του Παναθηναϊκού στο μεταγραφικό μέτωπο. Αν πράγματι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ομάδα ή ο Γιάννης Αλαφούζος δεν επιθυμεί να πουλήσει, κυρίως τώρα που το γήπεδο παίρνει σάρκα και οστά, τότε θα προσπαθήσει να κάνει ρελάνς με απόκτηση νέων παικτών. Στην περίπτωση όμως που πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, τότε οι διαδικασίες θα πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να μην παραλύσει ο πράσινος οργανισμός ενόψει των αλλαγών και τελικά χάσει τις ημερομηνίες του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Ιστορικά, πάντως, οι χειμερινές μεταγραφές σπάνια αποδίδουν τα αναμενόμενα. Αν εστιάσουμε στον Παναθηναϊκό, θα διαπιστώσουμε πως στην τελευταία δεκαετία οι ξένοι παίκτες που ντύθηκαν στα πράσινα δεν απέδωσαν ούτε στο ελάχιστο τα αναμενόμενα.

Ποιον να πρωτοθυμηθούμε. Τον Εβαντζελίστα, τον Μαμουτέ, τον Μόλινς, τον Αγιούμπ, τον Ανουάρ, τον Νάγκι, τον Νιασέ, τον Γενί Ενγκμπακοτό, τον Κλέινχεϊσλερ; Και υπάρχουν τόσοι ακόμα που όταν τους θυμάσαι αντιλαμβάνεσαι τελικά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο εδώ και μία 15ετία.

Θεωρητικά ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί μια εγγύηση πως δεν θα αποκτηθούν και τον φετινό χειμώνα ποδοσφαιρικά ρέλια. Ποιος καλός παίκτης όμως είναι διαθέσιμος, μεσούσης της σεζόν; Ακόμα και ελεύθερος να μένει, η ομάδα του θα προσπαθήσει να τον κρατήσει αν αποδίδει καλά. Μια αχτίδα αισιοδοξίας είναι ο Τεττέη, ενώ παραμένει ως εκκρεμότητα η περίπτωση του Παντελίδη.

Στο σταυροδρόμι που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει κανένα σημάδι και όποιες αποφάσεις θα λάβει θα τον επηρεάσουν άμεσα.