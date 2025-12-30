Μια ξεχωριστή εμπειρία χάρισε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στους μικρούς φιλάθλους της ομάδας, μετατρέποντας την καθιερωμένη γιορτινή εκδήλωση σε μια πραγματική γιορτή… πράσινης αγάπης. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν τα παιδιά που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ενημερώθηκαν πως θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την προπόνηση της πρώτης ομάδας.

Το μεσημέρι της Τρίτης (30/12), οι «πράσινοι» βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου για προπόνηση με… γεμάτες εξέδρες, καθώς οι λιλιπούτειοι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν μια ζεστή και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα. Οι φωνές, τα χειροκροτήματα και τα συνθήματα έδωσαν ξεχωριστό χρώμα, με τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ποδοσφαιριστές να γνωρίζουν την αποθέωση.

Οι παίκτες ανταπέδωσαν το θερμό καλωσόρισμα με χαμόγελα και χαιρετισμούς, δείχνοντας ότι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η επαφή με τη νέα γενιά φιλάθλων. Η ανοιχτή προπόνηση δεν είχε ανακοινωθεί και αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να δουν από κοντά τα είδωλά τους, να φωτογραφηθούν και να ζήσουν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν.