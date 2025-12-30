Με… 1000 πιτσιρικάδες θεατές και νέα πρόσωπα τους Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά την οκταήμερη εορταστική άδεια.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας γυμνάστηκαν για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

O Μίλος Πάντοβιτς επέστρεψε τραυματίας, καθώς έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο και γι’ αυτό το λόγο έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, ενώ απουσίασε ο Φικάι λόγω ίωσης.