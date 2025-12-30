Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μετεγγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με τους «πράσινους», ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ομάδα του Αγρινίου, ο Παναθηναϊκός πέρα από το χρηματικό ποσό θα παραχωρήσει και τους Μπρέγκου και Ταβάρες.

Στη σχετική ανακοίνωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.»