Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα στο Μαρούσι και επιβλήθηκε με σκορ 99-89 της τοπικής ομάδας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Επρόκειτο για ένα ματς το οποίο κανονικά ήταν να γίνει το περασμένο Σάββατο (27/12), αλλά αναβλήθηκε λόγω της ασθένειας οκτώ παικτών του «τριφυλλιού» από γρίπη Α. Η κατάσταση βελτιώθηκε όμως στις τάξεις των «πράσινων», με συνέπεια να διεξαχθεί κανονικά το ματς και οι φιλοξενούμενοι να φτάσουν εύκολα στη νίκη, λίγες μέρες πριν την εντός έδρας «μάχη» με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για τη Euroleague.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας ρεκόρ 10-1, ενώ το Μαρούσι έπεσε στο 2-9 και εξακολουθεί να δίνει «μάχη» για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε τους Σλούκα, Όσμαν, Φαρίντ, μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 11 από τους 12 διαθέσιμους παίκτες του και δεν χρησιμοποίησε τον Γιάννη Κουζέλογλου που από την Τετάρτη (31/12) θα είναι μέλος του Αμαρουσίου. Ρογκαβόπουλος, Ναν, Μήτογλου, Χολμς και Γιούρτσεβεν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Δεν έφταναν οι φοβεροί Σάλας, Γουίλιαμς και Κινγκ από πλευράς Αμαρουσίου.

Ο Χολμς έκανε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα σε άμυνα και επίθεση, προσφέροντας πόντους και καλές άμυνες στην ομάδα του στα πρώτα λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό να ανακτά από την αρχή το προβάδισμα και σταθερά να βρίσκεται μπροστά.

Τα τρίποντα του Ναν ανέβασαν τη διαφορά στο +12 (19-31), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο +11 (22-33) υπέρ του σοβαρού Παναθηναϊκού, που δεν θέλησε να δώσει δικαιώματα στον αντίπαλό του από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, όντας, μάλιστα, και ιδιαίτερα εύστοχος στην επίθεση.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Σορτς πήγε τη διαφορά στους 15 πόντους (28-43) και στη συνέχεια ξανά ο ίδιος στους 17 (31-48), με το Μαρούσι να βγάζει μία κάποια αντίδραση και να μαζεύει το ματς στους 10 πόντους, καθώς το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με το σκορ στο 45-55 υπέρ του «τριφυλλιού».

Στην τρίτη περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε ρυθμό στην επίθεση, ανεβάζοντάς τον ακόμα περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιούρτσεβεν μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος, πετυχαίνοντας κάποιους σερί πόντους, με τον Μήτογλου να τον ακολουθεί και παρά τη συγκινητική προσπάθεια του Κινγκ που… πυροβολούσε από παντού, στο 30′ οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 15 (68-83).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, ακόμα και πάνω από τους 20 (70-91) και έφτασε εύκολα στη νίκη, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 2 (1/5 σουτ), Μέικον 9 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ρέινολντς 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαλάς 23 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 20 (7/13 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ογκουντίραν, Πάπας, Τουλιάτος 2, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 18 (3/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 7 (1)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Χολμς 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές), Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ (7 ασίστ), Ναν 14 (4/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Μήτογλου 14 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σορτς 15 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 7 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή), Γιούρτσεβεν 15 (6/8 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ 2