Στην είσοδο του 2026 το ποτήρι είναι, κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «μισογεμάτο» και η κυβέρνηση έχει μπροστά της, όπως επιμένει ο ίδιος, έναν «πλήρη χρόνο» μέχρι το επίσημο ταμείο – τις εκλογές. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή που οι πολίτες «θα αποφασίσουν αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι (…), αν πρέπει εμείς να συνεχίσουμε ή αν πρέπει κάποιος άλλος να κάνει αυτή τη δουλειά» όπως είπε ο ίδιος (Action24) στην εκπνοή του έτους, χαράζοντας εκ νέου τον εκλογικό ορίζοντα στο 2027.

Οσο κι αν ο Πρωθυπουργός θέλει να λέει ότι δεν σκέφτεται από τώρα την επόμενη εθνική αναμέτρηση, στο Μέγαρο Μαξίμου και την κομματική έδρα στην Πειραιώς αγωνιούν για τις γκρεμισμένες γέφυρες εμπιστοσύνης με κοινωνικές και επαγγελματικές δεξαμενές που στήριξαν τη ΝΔ το 2023. Τα μέτωπα πίεσης των κυβερνώντων είναι ανοιχτά και οι εστίες κοινωνικής δυσαρέσκειας παραμένουν ενεργές στην αρχή μιας χρονιάς που – όπως παραδέχονται και κυβερνητικά στελέχη – θα αποκτά όλο και περισσότερο εκλογικά χαρακτηριστικά.

Οι αποστάσεις μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών – κτηνοτρόφων, υπό το βάρος και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι εμφανείς εδώ και έναν μήνα, με τις κινητοποιήσεις να αντέχουν σε διάρκεια και ένταση – περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές, η ΝΔ καταγράφει βαρύ κλίμα στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας. Εξ ου και οι ανησυχίες βουλευτών της ΝΔ ότι αυτή η παρατεταμένη αντίδραση (στην οποία αποτυπώθηκε και δημοσκοπικά ευρεία κοινωνική στήριξη), ενδεχομένως να λειτουργήσει απελευθερωτικά για άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες στους επόμενους μήνες.

Ηδη οι γαλάζιοι προβληματίζονται για τις προαναγγελθείσες κινητοποιήσεις εν ενεργεία και απόστρατων αξιωματικών στον απόηχο αλλαγών – του πρώτου νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί στο 2026 – μεταξύ άλλων στο μισθολογικό και στο βαθμολογικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντίστοιχα διαπιστώνονται προκλήσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και εντείνονται οι κυβερνητικές προσπάθειες για ζυμώσεις με γαλάζιους δημάρχους εν όψει του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του νέου εκλογικού νόμου και του κυβερνητικού σχεδιασμού για τις πολεοδομίες.

Και ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει μέγιστη επαναπροσέγγιση με ακροατήρια του 2023, προβλήματα όπως εκείνο της ακρίβειας (ή μάλλον, με πρώτο αυτό) πλήττουν οριζόντια την κοινωνία, απειλώντας με περαιτέρω επιβάρυνση τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον κόσμο της εργασίας, τις κρίσιμες μεσαίες ηλικίες και άλλες ομάδες που δείχνουν να έχουν σταθμεύσει στη δημοσκοπική γκρίζα ζώνη. «Εχουμε πρόβλημα ακρίβειας, δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην το βλέπει, είναι το πρώτο που μας λένε οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν. Και το 2023 το είχαμε, αλλά δεν είχε ακόμα εμπεδωθεί αυτή η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας» παραδέχτηκε χθες ο Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι η απάντηση είναι η στήριξη του εισοδήματος των πολιτών – «οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο, οι συνταξιούχοι το βλέπουν ήδη».

«Οχι» σε ανασχηματισμό

Την ώρα που η κυβερνητική έδρα έχει κάθε λόγο να δίνει έμφαση στη «θετική» ρητορική, στο γαλάζιο στρατόπεδο ζωηρεύουν οι εκτιμήσεις ότι έρχεται πιο κοντά κυβερνητικός ανασχηματισμός ως «αναγκαίο» σινιάλο επανεκκίνησης της κομματικής μηχανής. Τους ψιθύρους εντείνει κυρίως η παράταση της κρίσης με τους αγρότες, παρότι ο Μητσοτάκης επιχείρησε να κόψει τη σεναριολογία προτού λάβει διαστάσεις. «Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός» υποστήριξε και διατράνωσε ξανά την κυβερνητική βούληση για μεγάλες αλλαγές – συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την άλλη, στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο οι φωνές που θεωρούν ότι επανεκκίνηση απαιτείται πρωτίστως στον πυρήνα του Μαξίμου όσο και εκείνες που προεξοφλούν διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα με την έλευση – σύμφωνα με τη φημολογία – της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.