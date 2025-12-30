Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στο Action 24, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος των αγροτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, «δεν περιμέναμε το πνεύμα των εορτών να έχει αγγίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιθέτως ήταν αναμενόμενο ότι όσο οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, τόσο η κυβέρνηση θα προσπαθεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό». Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως «πάει πολύ να ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι κάποιοι αγρότες ‘τραμπουκίζουν’ συναδέλφους τους για να μην προσέλθουν στον στημένο και προσχηματικό ‘διάλογο’ με την κυβέρνηση».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ακόμη πως ο πρωθυπουργός «πρέπει να πάψει να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τρομακτικές του συνέπειες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και την περιφέρεια συνολικά».

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες» και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να σταματήσει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και να σταθεί, έστω μία φορά, στο ύψος των περιστάσεων». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες».