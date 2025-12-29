Στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Σε απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ο πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεων για τις ημέρες των εορτών. Πρέπει μέχρι τα Φώτα να δείξουμε όλοι κατανόηση και οι αγρότες να διευκολύνουν όσους θέλουν να ταξιδέψουν». Πρόσθεσε δε, ότι «είναι σημαντικές οι μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω, ότι αυτό είναι κάτι, το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται».

Στη συνέχεια ωστόσο, επιτέθηκε στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, λέγοντας ότι «φθάσαμε σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας, ακούσαμε ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες. Δουλειά της τροχαίας είναι όταν ανοίγει ένας δρόμος να ανοίγει με ασφάλεια. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «υπάρχουν και κάποιοι, που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν, σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία».

Κατέληξε δε, λέγοντας ότι «αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πώς ενώ διαδηλώνεις και προβαίνεις σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».