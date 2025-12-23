Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Πάχνης Ξάνθης, οι οποίοι έφτασαν συνοδευόμενοι από τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τα βιώματά τους από το σχολείο και το χωριό τους, αλλά και για τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από την επίσκεψή τους στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τούς ξενάγησε στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και προσέφερε σε κάθε παιδί αναμνηστικά δώρα, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιδιαίτερη εμπειρία για τους μικρούς επισκέπτες από τη Θράκη.