Μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε το παράδοξο κάποιοι να διεκδικούν, αλλά να μην συζητούν» και πρόσθεσε «έχει έρθει η ώρα της κοινής ευθύνης».

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεροληπτεί υπέρ μία κοινωνικής ομάδας[…] δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές και η οποία μετακίνηση πρέπει να γίνει με ασφάλεια» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: