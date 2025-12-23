Μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς»
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε το παράδοξο κάποιοι να διεκδικούν, αλλά να μην συζητούν» και πρόσθεσε «έχει έρθει η ώρα της κοινής ευθύνης».
«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεροληπτεί υπέρ μία κοινωνικής ομάδας[…] δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές και η οποία μετακίνηση πρέπει να γίνει με ασφάλεια» ανέφερε σε άλλο σημείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:
- Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026
- Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
- Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
- Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.