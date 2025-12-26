Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας μια φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε να διαβάσει κατά τη διάρκεια των γιορτών.

«Πολλά βιβλία, ελάχιστες μέρες… από πού να ξεκινήσω;» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ανάμεσα στις αναγνωστικές του επιλογές ξεχωρίζει και το βιβλίο «14 Σκιές και Αλήθειες της Ελλάδας», το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον Άρη Βουρβούλια.