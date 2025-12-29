Σε νέα φάση κινητοποιήσεων προχωρούν σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, οι αγρότες της Νίκαιας, εντείνοντας την πίεση με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων που έως τώρα λειτουργούσαν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Λίγο μετά τις 16:00, αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Ο συγκεκριμένος δρόμος χρησιμοποιούνταν από οδηγούς που επιχειρούσαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας μέσω της ΠΑΘΕ. Νωρίτερα, από τις 14:00 έως τις 16:00, είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στον παράδρομο του Μπράλου. Ακολούθησε το κλείσιμο του παρακαμπτηρίου της Νίκαιας, στην παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Αχιλλείου. Όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, ο δρόμος αναμένεται να ανοίξει εκ νέου γύρω στις 19:00.

Το επόμενο βήμα στις κινητοποιήσεις περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας. Η δράση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και στόχο να αναδείξει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά και να ζητήσει τη στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανοιχτό το μπλόκο στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα οι αγρότες αφήνουν ανοιχτά έως και την Πρωτοχρονιά τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού, θέλοντας να διευκολύνουν τους εκδρομείς την περίοδο των ερωτών. Όπως αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, η εθνική οδός στο ύψος των διοδίων θα παραμείνει ανοιχτή ως μια ένδειξη καλής θέλησης απέναντι στην κοινωνία, που από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί στο πλευρό τους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η κυκλοφορία διεξήχθη κανονικά τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα, όσο και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και τα διόδια λειτουργούν κανονικά.

Κλειστό το τελωνείο Προμαχώνα

Στις 12:15 οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ’ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά. Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ήδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και στις δύο πλευρές του μεθοριακού σταθμού.

Χθες ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ήταν για 10 ώρες, μέχρι τις 23:00, αλλά δεν ήταν τόσες πολλές οι νταλίκες σε αντίθεση με σήμερα που γίνεται η μεταφορά των προϊόντων ενόψει Πρωτοχρονιάς. Η αστυνομία πρέπει να διαχειριστεί και τις αντιδράσεις των οδηγών των φορτηγών, αφού η υπομονή πολλών από αυτών εξαντλείται όσο τα οχήματα τους είναι ακινητοποιημένα και αυτοί με κρύο και δύσκολες συνθήκες παραμένουν μέσα σε αυτά.

Η κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα και το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας τα οποία καλύπτουν με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ το μπλόκο των αγροτών. Σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.

Τα μπλόκα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα.

Στη Θήβα ωστόσο το μπλόκο παραμένει ανοιχτό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην Αιτωλοακαρνανία αντιθέτως οι αγρότες απέκλεισαν και την Ιόνια Οδό, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, με περισσότερα από 300 τρακτέρ, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση υπαναχώρησης. Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, η οποία ωστόσο έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι. Έτσι η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό. Το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού θα διαρκέσει έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 8 π.μ. Αύριο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.

Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.

Στην Ηλεία, από τις 20:00 το βράδυ, ισχυρές δυνάμεις των αγροτών απέκλεισαν τον κόμβο του Πύργου, για περίπου δύο ώρες όπως είχαν ανακοινώσει τόσο την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όσο και την Ολυμπία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, κινήθηκαν οι αγρότες και στο μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, κλείνοντας τον δρόμο στην Πατρών–Πύργου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα έμεινε, από τις 12.00 έως και τις 16.00 και το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ ξαναέκλεισε από τις 18:00 έως τις 22:00, με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά, όπως ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά, τα οποία μπορούν να διέρχονται από το σημείο χωρίς πρόβλημα.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους αγρότες να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες έκλεισαν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επειγόντων περιστατικών και θα τον άνοιξαν ξανά στις 17:00.

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Στο βόρειο τμήμα του Έβρου, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρωί της Τρίτης στο Διδυμότειχο.