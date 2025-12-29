Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκλεισμούς κατά την περίοδο των εορτών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Παράλληλα, παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αποκλεισμοί στα τελωνεία

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα παραμείνει έως τις 16.00 και ξανά από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων. Θα επιτρέπεται μόνο η διέλευση έκτακτων περιστατικών, όπως ασθενών με χαρτί γιατρού ή οχημάτων με μικρά παιδιά. Με ανακοίνωσή τους, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν πως παραμένουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, το μπλόκο ενισχύεται με την άφιξη τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου. Οι συγκεντρωμένοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους στη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις δύο μετά το μεσημέρι. Μέχρι τότε, η διέλευση παραμένει ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στη Βόρεια Ελλάδα

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας παραμένει κλειστός για τα φορτηγά. Οι συγκεντρωμένοι, που συνεδριάζουν καθημερινά στις 19.00, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως την Τρίτη, οπότε θα ανοίξουν τα μπλόκα για να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς. Τα επιβατικά αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά μέσω σύντομης διπλής παράκαμψης περίπου 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού που ξεκίνησε στις 10 το πρωί. Για τα επιβατικά οχήματα, η διέλευση ενδέχεται να διακοπεί για περίπου μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες σχεδιάζουν να κλείσουν τον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου από τις 14.00 έως τις 17.00, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων των αστικών λεωφορείων και των επείγοντων περιστατικών.