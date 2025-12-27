Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες, οι οποίοι με συνελεύσεις στα μπλόκα και ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης, καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, το απόγευμα αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Περιμετρικής Οδού Πατρών.

Τι αποφασίστηκε στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, τις επόμενες κινήσεις έως την Πρωτοχρονιά αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, στη σύσκεψη που έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις 13:00 το μεσημέρι έκλεισες η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Παράλληλα, με απόφαση της αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα, Σάββατο, έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων η διακοπή εκτείνεται έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, με επανείσοδο στον Π.Α.Θ.Ε. είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ είτε από τον Α/Κ Βελεστίνου, ανάλογα με το μικτό βάρος των οχημάτων.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνων εκτρέπονται από τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, ενώ τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων εκτρέπονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Βελεστίνου, με κατεύθυνση προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Παράλληλα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Αθηνών, όλα τα οχήματα που κινούνται με σκοπό να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε., πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (αερογέφυρα .Ε.Α.), θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται προς τον Α/Κ Πλατυκάμπου ή, εναλλακτικά, μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου προς τους κόμβους Κιλελέρ ή Βελεστίνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκτροπές.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Αποκλεισμός τελωνείων και δρόμων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχωρούν οι αγρότες, με την τοποθέτηση τρακτέρ να αναμένεται εντός της επόμενης ώρας. Ο αποκλεισμός θα αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο για φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα και θα διαρκέσει τέσσερις ώρες. Το τελωνείο θα ανοίξει προσωρινά για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και θα ακολουθήσει νέος αποκλεισμός από τις 18:00 έως τις 22:00, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται συμβολική.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.

Για μια ώρα θα κλείσει σήμερα στο μεσημέρι το τελωνείο της Νίκης και ξανά πάλι το βράδυ από τις επτά έως τις έντεκα. Νωρίτερα, αγρότες της περιοχής με αγροτικά αυτοκίνητα έφτασαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου στο κέντρο της Φλώρινας, το οποίο ήταν κλειστό και έριξαν στην είσοδο της πολυκατοικίας μια μπάλα άχυρο και κοπριά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αύριο το μεσημέρι θα κλείσουν για μια ώρα το Δερβένι οι αγρότες της περιοχής, ενώ απόψε στις οκτώ το βράδυ έχουν σύσκεψη για ενημέρωση.

Σήμερα το μεσημέρι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια θα συναντηθούν στην Επανομή με αντιπροσωπείες αγροτικών μπλόκων από την Κεντρική Μακεδονία για να συζητήσουν οργανωτικά θέματα που αφορούν το συντονισμό και την καλύτερη εκπροσώπησή τους στην πανελλαδική επιτροπή των αγροτών.

Στην Πάτρα, οι αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποκλεισμού της Περιμετρικής Οδού αργότερα το απόγευμα. Όπως διευκρινίζουν, στόχος είναι η άσκηση πίεσης χωρίς να διακοπεί η διέλευση επειγόντων περιστατικών. Στο Αγγελόκαστρο δεν προβλέπεται αποκλεισμός, ενώ η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων θα παραμείνει ανοιχτή.

Τέλος, οι αγρότες της Ροδόπης επέστρεψαν στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, αποκλείοντας από τις 11:00 το πρωί το ρεύμα προς Ξάνθη. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, με τους οδηγούς να κατευθύνονται προς την παλαιά εθνική οδό ή μέσω Ιάσμου.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθούν προσεχώς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Μεσσηνία: Αποφασισμένοι οι αγρότες στο μπλόκο της Θουρίας – «Θα μείνουμε στους δρόμους όσο χρειαστεί»

Έτοιμοι για «μαχητική» κλιμάκωση δηλώνουν οι αγρότες στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου στο ύψος της Θουρίας, εν αναμονή των αποφάσεων του πανελλαδικού συντονιστικού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος τόνισε: «Θα είμαστε εδώ μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ευχαριστούμε όλον το κόσμο ο οποίος δηλώνει τη συμπαράστασή του στον αγώνα μας. Καθημερινά έχουμε πολίτες και συλλόγους οι οποίοι μας επισκέπτομαι και μας στηρίζουν φέρνοντας ακόμα και φαγητό. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με εμάς. Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία».

Εν τω μεταξύ, το μπλόκο, στο οποίο συμμετείχαν αγρότες από Μεσσήνη, Χανδρινό, Φιλιατρά, Μάνη ενισχύθηκε τις τελευταίες και με αγρότες από την Πυλία, έχοντας πλέον εκπροσώπηση από όλο το νομό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα, όπου το κομμάτι λίγων χιλιομέτρων από Θουρία μέχρι κόμβο Ασπροχώματος είναι εκτός κυκλοφορίας και η κίνηση διεξάγεται από την παλιά εθνική οδό, χωρίς ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Φάκελο με αιτήματα παρέδωσαν στον Κ. Τσιάρα εκπρόσωποι αγροτών από την Κορινθία

Τα διαχρονικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας περιλαμβάνει ο φάκελος που παρέδωσαν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, εκπρόσωποι των αγροτών από την Κορινθία.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων, κόστους παραγωγής και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους και διευκολύνει την ουσιαστική αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.