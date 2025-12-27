Το ημερολόγιο δείχνει την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων, αλλά για τους αγρότες της Καρδίτσας, το εορταστικό τραπέζι δεν στρώθηκε στα ζεστά σπιτικά τους, αλλά πάνω στην εθνική οδό.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, η εικόνα είναι σουρεαλιστική και στέλνει το δικό της μήνυμα: Χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα, στολισμένα με σημαίες, στέκουν σιωπηλοί φρουροί δίπλα σε μια μεγάλη, αυτοσχέδια τέντα που έχει μετατραπεί σε «στρατηγείο» και σαλόνι μαζί.

Μέσα στο κρύο του κάμπου, η μυρωδιά από τη ζεστή μοσχαρόσουπα που βράζει στο μεγάλο καζάνι σπάει την παγωνιά. Οι παραγωγοί, φορώντας τα χοντρά μπουφάν τους, μοιράζονται το φαγητό σε πλαστικά κεσεδάκια, τσουγκρίζουν ποτηράκια με τσίπουρο για να ζεσταθούν, ανταλλάσσουν ευχές και συζητούν για την επόμενη μέρα.

Η μουσική παίζει δυνατά, με τον Νίκο Ξυλούρη και λαϊκά τραγούδια να έχουν την τιμητική τους. Οι αγρότες πέρασαν τα Χριστούγεννα εδώ, ανάβοντας φωτιές και καλώντας τις οικογένειές τους στην άσφαλτο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

«Περιμένουμε την κυβέρνηση να σοβαρευτεί»

Πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα, όμως, υπάρχει η αγωνία για την επόμενη μέρα. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, μιλώντας από το μπλόκο, έδωσε το στίγμα των προθέσεων του αγροτικού κόσμου, καλώντας την κυβέρνηση σε ουσιαστικό διάλογο και όχι σε τακτικισμούς.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να στρέψει την κοινωνία ενάντια στους αγρότες, κάτι που δεν έχει καταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency ο κ. Τζέλλας.

Ο ίδιος τόνισε πως οι προσπάθειες διάσπασης των μπλόκων έχουν πέσει στο κενό και απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και λύσεις: «Την καλούμε [την κυβέρνηση] να σταθεί στο ύψος της, να είναι ψύχραιμη, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που έχουμε, έτσι ώστε να πάμε σε ένα τραπέζι διαλόγου για να λυθούν».

Με το βλέμμα στην κλιμάκωση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στον Ε65 βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ. Ωστόσο, οι αγρότες έχουν επιλέξει να κρατήσουν ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των εκδρομέων των εορτών, θέλοντας να δείξουν ότι ο αγώνας τους δεν στρέφεται κατά των πολιτών.

Με το 2026 να βρίσκεται προ των πυλών, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στις επάλξεις.