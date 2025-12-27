Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα, οι αγρότες οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Από τις 12:00 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, για σήμερα έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός των τελωνείων Ευζώνων και Προμαχώνα, ενώ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων αναμένεται να κλείσει εκ νέου για τρεις ώρες το απόγευμα ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας.

Επιπλέον, σήμερα θα κλείσει η αερογέφυρα στη Νίκαια, την ώρα που οι αγρότες προετοιμάζουν τις προτάσεις τους ενόψει της σημερινής σύσκεψης. Στη Λάρισα θα υπάρξει εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Πλατύκαμπου, ενώ η αερογέφυρα που είχε δοθεί την Τετάρτη στην κυκλοφορία, διευκολύνοντας σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα, οι αγρότες τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, με στόχο την περαιτέρω πίεση, ενώ θα τις ανοίγουν περιοδικά για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία θα διεξάγεται όπως και τα Χριστούγεννα: Η αερογέφυρα θα παραμείνει ανοιχτή και τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατύκαμπου μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Κιλελέρ.

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα αναμένεται να κάνουν οι αγρότες, καθώς το Σάββατο στις 12:00 κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα στα Μάλγαρα. Την ίδια ώρα, προγραμματίζονται νέες δράσεις και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, ενώ το ρεύμα προς την πόλη θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες ανακοινώνουν συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00, διάρκειας δύο έως τριών ωρών. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν επίσης συσκέψεις στο Δερβένι και στα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσει προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς να έχει οριστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Οι αγρότες απευθύνουν κάλεσμα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να επισκεφθούν το μπλόκο την Κυριακή, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να ενισχύσουν το ηθικό τους.

Όπως όλα δείχνουν, μετά την εορταστική περίοδο οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν, με ενδεχόμενο κλείσιμο ακόμη και παρακαμπτήριων οδών και λιμανιών. Με συμβολικές δράσεις συνεχίζουν την Κυριακή και τη Δευτέρα οι αγρότες της Νίκαιας, ενώ από την Τρίτη επιστρέφουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα, δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες τονίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Από την πλευρά του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε επεξεργασία, ενώ προωθούνται παρεμβάσεις για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στα μπλόκα και σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Σε όλη τη χώρα, χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, ενώ –όπως επισημαίνουν οι ίδιοι– η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σοβαρά προβλήματα, με μία ή δύο λωρίδες ανοιχτές για τη διέλευση των οχημάτων.

Παρά τις δυσκολίες, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και συνέχισης του αγώνα τους.