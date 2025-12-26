Οι αγρότες περνούν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Όπως τονίζουν, έως τώρα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό, όπως επισημαίνουν, τους οδηγεί στην απόφαση να εντείνουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές.

Οι τελικές αποφάσεις για τη στάση τους αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή.

Στη Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης και των επόμενων κινήσεών τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως αναφέρουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

«Καλά Χριστούγεννα» με τα τρακτέρ στην άκρη

Στην Περιμετρική Οδό των Πατρών η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον ομαλά, καθώς έχει δοθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, διευκολύνοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Πολλοί οδηγοί κορνάρουν σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώ πολίτες επισκέπτονται το μπλόκο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντας γλυκίσματα, φαγητό και κρασί στους συγκεντρωμένους.

Το βράδυ της Παρασκευής

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου στη Δυτική Ελλάδα, όπου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι αγρότες τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο αναμένεται να συνεδριάσουν το βράδυ της Παρασκευής, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης για τα επόμενα βήματά τους.

3.000 τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, περίπου 3.000 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τους αγρότες να περνούν εκεί τα Χριστούγεννα. Παρά το γιορτινό κλίμα, η αποφασιστικότητα παραμένει αμείωτη.

Πολλοί επέστρεψαν στα μπλόκα μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τις οικογένειές τους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για έναν δύσκολο αλλά δίκαιο αγώνα.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών τις ημέρες των εορτών και δεσμεύονται να διευκολύνουν την αναχώρηση και επιστροφή των εκδρομέων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.