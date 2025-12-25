Οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, παραχωρώντας περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των εορτών.

Μετά το πέρας των γιορτών, ωστόσο, δεν αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου αναμένεται νέα πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα.

Η κυκλοφορία στον οδικό άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης ανήμερα των Χριστουγέννων διεξάγεται με εκτροπές, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει ανοίξει από προχθές, γεγονός που συνέβαλε στη σημαντική ομαλοποίηση της κίνησης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τα οχήματα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν τη διαδρομή μέσω Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο Πλατυκάμπου και επιστρέφουν στον κόμβο Κιλελέρ. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως αύριο.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν εγγυήσεις

Οι αγρότες επιμένουν στις θέσεις τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους εφόσον δεν υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Παράλληλα, έχουν αφήσει τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου, διευκολύνοντας την κυκλοφορία κατά τις ημέρες των εορτών.

Αύριο, Παρασκευή, και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση στις 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Δεν αποκλείεται, επίσης, την Κυριακή να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη όλων των μπλόκων για τον καθορισμό της περαιτέρω στρατηγικής.

Ομαλή κυκλοφορία στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Πατρών, στην Ολυμπία Οδό και στην Ιόνια Οδό διεξάγεται ομαλά. Οι αγρότες έχουν μετακινήσει τα τρακτέρ στην άκρη, παραχωρώντας μία ή δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, ενώ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, χωρίς να σημειώνονται προβλήματα.

Από το βράδυ της Παρασκευής, οι υπεύθυνοι των μπλόκων θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν αν θα επανέλθουν στην προηγούμενη μορφή αποκλεισμού ή αν θα συνεχίσουν να διατηρούν τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλοί πολίτες, ανήμερα των Χριστουγέννων, επισκέπτονται τα μπλόκα για να εκφράσουν την υποστήριξή τους, προσφέροντας γλυκά και συνομιλώντας με τους αγρότες.