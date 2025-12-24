Μπορεί οι αγρότες να ανοίγουν τους δρόμους προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων ωστόσο οι τελευταίοι έρχονται αντιμέτωποι με κάποια άλλα «εμπόδια».

Οι ταξιδιώτες που περνούσαν από τα μπλόκα, στη συνέχεια έρχονταν αντιμέτωποι με μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Κάστρο Βοιωτίας καθώς γίνονταν έργα στη γέφυρα της Υλίκης λόγω καθίζησης του εδάφους.

Νέα ταλαιπωρία στη γέφυρα της Νίκαιας

Ενώ δόθηκε μια ανάσα στην κυκλοφορία όταν αγρότες άνοιξαν τη γέφυρα της Νίκαιας πάνω από την Εθνική Οδό, συνεργεία με γερανοφόρα οχήματα την έκλεισαν για να τοποθετήσουν τσιμεντένια στηθαία και μάλιστα σε ώρα αιχμής, όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr.

Οι αρμόδιοι, λένε ότι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση για να ενισχύσουν την ασφάλεια των οδηγών επειδή φαίνεται ότι δεν αρκούν οι κώνοι σήμανσης. Την ίδια ώρα, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση των τσιμεντένιων στηθαίων έγινε αιφνιδιαστικά με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα ταλαιπωρία των οδηγών και μάλιστα την ώρα που οι εκδρομείς βρίσκονται στους δρόμους, για να φτάσουν στους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους.