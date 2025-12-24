Αμετακίνητοι για τέταρτη εβδομάδα παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, δηλώνοντας ότι ο αγώνας τους «δεν έχει ημερομηνία λήξης» και ότι είναι αποφασισμένοι να περάσουν τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια μάχη που αφορά την ίδια τους την επιβίωση.

Την ίδια ώρα, συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους με στόχο – όπως υποστηρίζουν – να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των γιορτών. Σε αρκετά σημεία κρατούν ανοικτούς τους δρόμους για τα ΙΧ, ενώ σε σταθμούς διοδίων σηκώνουν τις μπάρες, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται νομικές συνέπειες.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακή διαχείριση» και απορρίπτει τον διάλογο που – όπως αναφέρει – γίνεται προσχηματικά, ζητώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Χαρακτηριστική είναι η φράση που επαναλαμβάνουν οι αγρότες: «Ενώ η κυβέρνηση μιλά για κλειστούς δρόμους, τα μπλόκα κρατούν ανοιχτό τον δρόμο της επιβίωσης».

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, οι κινητοποιήσεις εξακολουθούν να βρίσκουν στήριξη από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς επισκέπτονται τα μπλόκα, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, ενώ και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν θετική στάση της κοινής γνώμης.

Κυβερνητικές αντιδράσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί – όπως καταγγέλλουν οι αγρότες – να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στους κινητοποιούμενους. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από όσους «διεκδικούν χωρίς να συζητούν», τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι για τους εκδρομείς.

Ωστόσο, οι πολύωρες καθυστερήσεις και οι ουρές χιλιομέτρων που σημειώθηκαν σε εθνικές οδούς, έπειτα από παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. για λόγους ασφαλείας, προκάλεσαν αντιδράσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγοί αναγκάστηκαν να κινηθούν μέσω χωματόδρομων, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους.

Περισσότερες λωρίδες – Ελεύθερη διέλευση

Απαντώντας στις εξελίξεις, οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας, υλοποιώντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες. Όπως σημειώνουν, η προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού «δεν περνά».

Στα Μάλγαρα, τα τρακτέρ μετακινήθηκαν στο πλάι της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την πρωτεύουσα. Αντίστοιχα, αργά το απόγευμα της Τρίτης, επετράπη η διέλευση των οχημάτων μέσω των μπλόκων σε Θήβα, Κάστρο, Αταλάντη και Μπράλο.

Στη Νίκαια, έπειτα από συνεννόηση με τις αρχές, άνοιξε εκ νέου η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, επιτρέποντας την κυκλοφορία τόσο των ΙΧ όσο και των φορτηγών.

Για την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα και, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θα περιλαμβάνει αποτίμηση των κινητοποιήσεων αλλά και εορταστικό μήνυμα προς την κοινωνία που στηρίζει τον αγώνα τους.